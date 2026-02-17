Eklat in Lissabon: Beleidigung gegen Vinicius

SID 17.02.2026 • 22:34 Uhr Nach seinem Traumtor provoziert der Brasilianer an der Eckfahne, wird anschließend beleidigt - und will zunächst nicht weitermachen.

Das Play-off-Hinspiel in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid ist nach einem Zwischenfall um Real-Starspieler Vinicius Júnior für etwa zehn Minuten unterbrochen worden. Der Brasilianer jubelte nach seinem Traumtor zur 1:0-Führung in der 50. Minute provokant mit einem Tänzchen an der Eckfahne, sah dafür auch die Gelbe Karte - wenige Augenblicke später wurde er dann offenbar von Gegenspieler Gianluca Prestianni beleidigt.