„Eklatanter Wertebruch“: BVB wehrt sich gegen Bergamo-Auflagen

SID 17.02.2026 • 17:36 Uhr Laut Verein gibt es aber Hoffnung auf eine schnelle Lösung.

Borussia Dortmund wehrt sich gegen den Ausschluss „bestimmter Personengruppen“ für das Rückspiel der Champions-League-Playoffs bei Atalanta Bergamo am 25. Februar. „Teile unserer Fans auszuschließen, stellt für den BVB einen eklatanten Wertebruch und eine Form der Diskriminierung dar“, teilte der Verein am Dienstag mit: „Sowohl mit Blick auf die grundlegenden Prinzipien von Borussia Dortmund als auch auf die gesamteuropäischen Werte des internationalen Fußballs.“