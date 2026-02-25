Fokussierter BVB: "Null Rücksicht auf das Bayern-Spiel"

SID 25.02.2026 • 05:41 Uhr Dortmund will sich weitere Duelle mit den Münchnern verdienen - oder mit einem zweiten Schwergewicht des europäischen Fußballs.

Borussia Dortmund verbietet sich vor dem Champions-League-Spiel in Norditalien einen verfrühten Blick auf München.

Das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag werde beim Play-off-Spiel gegen Atalanta Bergamo (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) „überhaupt keine Rolle spielen“, versicherte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: „Es zählt nur Bergamo. Es gibt null Rücksicht auf das andere Spiel.“

BVB will Top-Duell mit Arsenal oder Bayern

Der BVB hat das Hinspiel gegen Atalanta 2:0 gewonnen, Ricken warnt daher vor Passivität. „Wir wollen aktiv nach vorne spielen, wir müssen versuchen, früh selbst ein Tor zu schießen - auch, um das Stadion ruhig zu kriegen“, forderte er. „Wir wollen im Achtelfinale gegen die Bayern oder den FC Arsenal spielen, die größten Herausforderungen gerade im europäischen Fußball.“