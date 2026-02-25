Fokussierter BVB: "Null Rücksicht auf das Bayern-Spiel"

Borussia Dortmund verbietet sich vor dem Champions-League-Spiel in Norditalien einen verfrühten Blick auf München.
„Null Rücksicht auf das Bayern-Spiel“
Das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag werde beim Play-off-Spiel gegen Atalanta Bergamo (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) „überhaupt keine Rolle spielen“, versicherte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: „Es zählt nur Bergamo. Es gibt null Rücksicht auf das andere Spiel.“
BVB will Top-Duell mit Arsenal oder Bayern
Der BVB hat das Hinspiel gegen Atalanta 2:0 gewonnen, Ricken warnt daher vor Passivität. „Wir wollen aktiv nach vorne spielen, wir müssen versuchen, früh selbst ein Tor zu schießen - auch, um das Stadion ruhig zu kriegen“, forderte er. „Wir wollen im Achtelfinale gegen die Bayern oder den FC Arsenal spielen, die größten Herausforderungen gerade im europäischen Fußball.“
Kräfte für andere Aufgaben zu sparen, sei absolut nicht drin. „Wir brauchen eine Topleistung. Wir werden alles reinwerfen, unabhängig vom Spiel am Wochenende gegen die Bayern. Wir müssen ab der ersten Minute absolut da sein“, betonte Ricken.