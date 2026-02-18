Gordon überflügelt Shearer: Newcastle auf Achtelfinalkurs

SID 18.02.2026 • 20:40 Uhr Die Engländer gewinnen das Play-off-Hinspiel bei Qarabag souverän und deutlich. Der Matchwinner schreibt nach einem Viererpack Klub-Geschichte.

Newcastle United kann nach einer Torshow von Offensivspieler Anthony Gordon für das Achtelfinale der Champions League planen. Die Mannschaft von Teammanager Eddie Howe gewann das Play-off-Hinspiel bei Qarabag Agdam mit 6:1 (5:0) und verschaffte sich eine äußerst komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) im Norden Englands.

Nationalspieler Malick Thiaw (8.) traf in der turbulenten Anfangsphase per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0 für den Premier-League-Klub. Zum großen Matchwinner avancierte aber Gordon: Der Stürmer (3., 32./Handelfmeter, 33., 45.+1/Foulelfmeter) schnürte im ersten Abschnitt einen Viererpack, für den 24-Jährigen waren es die Tore sieben bis zehn in der laufenden Champions-League-Saison. Er überflügelte damit Vereinsikone Alan Shearer (6) und ist nun alleiniger Königsklassen-Rekordtorschütze Newcastles. Im zweiten Abschnitt stellte Jacob Murphy (72.) nach dem Ehrentreffer von Elwin Jafargulijew (55.) den alten Abstand wieder her.