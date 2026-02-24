Inter ausgeschaltet: Bodö schreibt Märchen fort

SID 24.02.2026 • 22:52 Uhr Die Norweger erkämpfen sich in San Siro das Achtelfinal-Ticket in der Champions League, der Vorjahresfinalist ist raus.

Der norwegische Außenseiter FK Bodö/Glimt hat sein Fußball-Märchen fortgeschrieben und für die nächste faustdicke Überraschung gesorgt. Der viermalige Meister erkämpfte im Play-off-Rückspiel der Champions League bei Inter Mailand dank des ehemaligen Frankfurters Jens Petter Hauge ein 2:1 (0:0) und warf den Vorjahresfinalisten damit aus der Königsklasse. Das Hinspiel nördlich des Polarkreises hatte Bodö 3:1 gewonnen.

Im Achtelfinale trifft der Underdog auf Manchester City oder Sporting Lissabon, die Auslosung findet am Freitag (12.00 Uhr) statt. Ebenfalls dabei sind dann Newcastle United und Atlético Madrid.

Der englische Klub der Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw setzte sich gegen Qarabag Agdam nach dem 6:1 in Aserbaidschan mit 3:2 (2:0) durch. Nächster Gegner ist der FC Barcelona oder der FC Chelsea. Atlético schaltete mit dem 4:1 (2:1) im Rückspiel den Club Brügge aus (Hinspiel 3:3) und bekommt es nun mit dem FC Liverpool oder Tottenham Hotspur zu tun.

In Mailand spielte Inter mit Nationalspieler Yann Bisseck lange auf ein Tor. In der ersten Hälfte zählten die Statistiker 12:1 Schüsse, viel Zwingendes war aber nicht dabei. Dann vertändelte der Ex-Dortmunder Manuel Akanji, der nach einem Zusammenprall mit Kopfverband spielte, den Ball und der frühere Frankfurter Hauge (58.) traf. Akanji (69.) traf nur den Pfosten, ehe Hauge das 0:2 von Hakon Evjen (72.) vorbereitete. Alessandro Bastoni (77.) konnte nur noch verkürzen.

In Newcastle trafen Sandro Tonali (4.), Joelinton (6.) und Sven Botman (52.) für die Magpies. Woltemade spielte von Beginn an und auf der Zehn, blieb trotz guter Aktionen aber ohne Torbeteiligung. Thiaw fehlte gelbgesperrt. Für die Gäste waren Camilo Duran (51.) und nach einem von Marko Jankovic vergebenen Handelfmeter per Nachschuss Elvin Jafarguliyev (57.) erfolgreich.