Kovac warnt: Chance aufs Weiterkommen bei 50:50

Niko Kovac ist trotz des Erfolgs im Hinspiel gegen Bergamo sehr vorsichtig.

Trainer Niko Kovac hat die Profis von Borussia Dortmund vor der hitzigen Atmosphäre bei Atalanta Bergamo gewarnt.

„Es wird 90 Minuten lang gesungen, sie werden alle Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um ein gutes Spiel hinzulegen“, sagte der Coach vor dem Play-off-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN).

BVB gewann Hinspiel mit 2:0

„Wir müssen gut und scharf sein. Wir wollen eine Runde weiterkommen und müssen ans Limit gehen“, forderte Kovac, dessen Team nach dem 2:0 im Hinspiel mit Vorteilen in den zweiten Vergleich geht. Kovac bezifferte die Chancen aufs Weiterkommen dennoch „weiterhin auf 50:50“, der BVB habe „ein gutes Ergebnis - mehr auch nicht“.