Champions League: Entscheidung bei Mbappé gefallen

SID 25.02.2026 • 12:48 Uhr Wegen einer Verletzung am Knie kann der französische Stürmerstar im Rückspiel gegen Benfica Lissabon nicht mitwirken.

Real Madrid muss im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon auf Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten.

Der 27-Jährige steht für die Begegnung am Mittwochabend (21 Uhr im LIVETICKER) aufgrund von Knieproblemen nicht im Kader des spanischen Fußball-Rekordmeisters.

Trainer Alvaro Arbeloa hatte am Dienstag noch erklärt, Mbappé sei trotz Schmerzen „bereit zu spielen“.

Mbappé führt CL-Torschützenliste an

Madrid hatte das Hinspiel 1:0 gewonnen, die Partie in Lissabon war von mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen Torschütze Vinicius Junior überschattet worden.