Champions League: Entscheidung bei Mbappé gefallen

Real Madrid muss im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon auf Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten.
Entscheidung bei Mbappé gefallen
Wegen einer Verletzung am Knie kann der französische Stürmerstar im Rückspiel gegen Benfica Lissabon nicht mitwirken.
Der 27-Jährige steht für die Begegnung am Mittwochabend (21 Uhr im LIVETICKER) aufgrund von Knieproblemen nicht im Kader des spanischen Fußball-Rekordmeisters.
Trainer Alvaro Arbeloa hatte am Dienstag noch erklärt, Mbappé sei trotz Schmerzen „bereit zu spielen“.
Mbappé führt CL-Torschützenliste an
Madrid hatte das Hinspiel 1:0 gewonnen, die Partie in Lissabon war von mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen Torschütze Vinicius Junior überschattet worden.
Mbappé führt mit 13 Treffern die Torjägerliste der laufenden Champions-League-Saison an. Damit war er für über 60 Prozent der Tore seines Teams verantwortlich. Der französische Nationalspieler hatte schon im Dezember über Knieprobleme geklagt.