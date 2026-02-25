Champions League: Der Einspruch ist abgeschmettert!

SID 25.02.2026 • 16:37 Uhr Der Protest seines Vereins ist erfolglos: Der Argentinier Gianluca Prestianni muss beim Playoff-Rückspiel in Madrid zuschauen.

Die UEFA hat die im Rassismus-Eklat um Gianluca Prestianni auferlegte Sperre bestätigt und die Berufung von Benfica Lissabon zurückgewiesen.

Der Profi des portugiesischen Rekordmeisters war von der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für das Rückspiel in den Playoffs der Champions League „vorläufig“ gesperrt worden. Der darauffolgende Protest aus Lissabon zielte nun ins Leere: Die Begegnung zwischen Real Madrid und Benfica findet ohne den 20-Jährigen statt (21.00 Uhr/DAZN).

Prestianni soll Vinícius Jr. beleidigt haben

Die am Montag ausgesprochene Sperre gelte „unbeschadet jeglicher Entscheidung, die die Disziplinargremien der UEFA im Anschluss an den Abschluss der laufenden Untersuchung treffen könnten“, so die UEFA.