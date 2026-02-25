Champions League: Der Einspruch ist abgeschmettert!

Die UEFA hat die im Rassismus-Eklat um Gianluca Prestianni auferlegte Sperre bestätigt und die Berufung von Benfica Lissabon zurückgewiesen.
Entscheidung um Eklat gefallen!
Der Profi des portugiesischen Rekordmeisters war von der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für das Rückspiel in den Playoffs der Champions League „vorläufig“ gesperrt worden. Der darauffolgende Protest aus Lissabon zielte nun ins Leere: Die Begegnung zwischen Real Madrid und Benfica findet ohne den 20-Jährigen statt (21.00 Uhr/DAZN).
Prestianni soll Vinícius Jr. beleidigt haben
Die am Montag ausgesprochene Sperre gelte „unbeschadet jeglicher Entscheidung, die die Disziplinargremien der UEFA im Anschluss an den Abschluss der laufenden Untersuchung treffen könnten“, so die UEFA.
Das Hinspiel zwischen Lissabon und dem spanischen Rekordmeister aus Madrid (0:1) stand im Zeichen des Eklats, die Partie musste sogar unterbrochen werden. Prestianni soll Real-Star Vinicius Junior nach dessen Tor beleidigt haben, bei dem Wortgefecht hielt sich der Argentinier das Trikot vor den Mund. Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel unterbrach.