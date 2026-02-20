Rassismus gegen Vinicius: Brasiliens Verband fordert "Strenge"

SID 20.02.2026 • 07:46 Uhr Der brasilianische Verband verlangt von der UEFA eine "gründliche" Untersuchung - und Konsequenzen.

Der brasilianische Fußballverband CBF hat nach dem mutmaßlichen Rassismusvorfall in der Champions League um Vinicius Junior Konsequenzen gefordert. Die CBF verlangte von der UEFA „Strenge“, um die Verantwortlichen der Beleidigungen zu identifizieren und zu bestrafen.

Die UEFA hatte eine Untersuchung gegen Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon eingeleitet. Vinicius wirft dem Argentinier vor, ihn im Playoff-Hinspiel der Königsklasse von Real Madrid in Lissabon als „Affe“ bezeichnet zu haben.

In einem Schreiben, unterzeichnet von CBF-Präsident Samir Xaud, fordert der Verband eine „gründliche“ Untersuchung, die zu einer „exemplarischen“ Bestrafung führen soll. Die UEFA müsse „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Verantwortlichen für rassistische Beleidigungen zu ermitteln und zu bestrafen“.