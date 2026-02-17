Real Madrid: Riesiger Wirbel um Vinícius

Maximilian Lotz 17.02.2026 • 22:48 Uhr Vinícius Júnior trifft im Playoff-Hinspiel bei Benfica Lissabon erst per Traumtor - dann wird es unschön.

Das Playoff-Hinspiel in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid (0:1) ist wegen eines möglichen Rassismus-Eklats um Vinícius Júnior etwa zehn Minuten lang unterbrochen worden.

Was war passiert? Per Traumtor brachte der brasilianische Offensivstar die Madrilenen in Führung (50.) und feierte seinen Treffer mit einem Tänzchen an der Eckfahne. Die Benfica-Fans in der Kurve dahinter reagierten wütend, einzelne Gegenstände flogen aufs Feld.

Vinícius sieht Gelb für provokanten Jubel

Schiedsrichter Francois Letexier ermahnte Vinícius und schickte ihn zurück, nachdem er noch eine Jubelfaust in Richtung Tribüne präsentiert hatte. Auch Benfica-Spieler beschwerten sich über die ausschweifende Reaktion. Für die Provokation sah Vinícius zunächst Gelb.

Doch die Stimmung war weiter aufgeheizt, insbesondere mit Benficas Flügelspieler Gianluca Prestianni lieferte sich Vinícius ein Wortgefecht. Prestianni hielt sich dabei immer wieder das Trikot vor die Lippen.

Als sich die Mannschaften wieder zum Anstoß aufgestellt hatten, rannte Vinícius plötzlich zu Schiedsrichter Letexier und beschwerte sich massiv, dabei deutete er immer wieder auf Prestianni.

Schiri aktiviert UEFA-Protokoll für rassistische Beleidigungen

Der Schiedsrichter kreuzte daraufhin seine Arme - ein Symbol, das das UEFA-Protokoll bei rassistischen Beleidigungen aktiviert und zunächst zu einer Spielunterbrechung führt.

Vor den Trainerbänken setzten sich daraufhin die Diskussionen fort. Ein Staffmitglied von Benfica sah die Rote Karte. Benfica-Coach José Mourinho war auch im Dialog mit Vinícius zu sehen, der später sogar kurzzeitig auf der Bank Platz nahm.

Nach etwa zehn Minuten wurde das Spiel wieder angepfiffen. Auch Vinícius und Prestianni waren weiter mit von der Partie.