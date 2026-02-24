Real ohne Mbappé gegen Benfica

SID 24.02.2026 • 21:42 Uhr Der französische Stürmerstar ist am Knie verletzt.

Real Madrid muss im Play-off-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Benfica Lissabon auf Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten. Der französische Nationalspieler laboriert an einer Knieblessur und fällt für das Duell im Bernabéu aus, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Mannschaftskreisen erfuhr.

Madrid geht mit einem 1:0-Vorsprung aus der Vorwoche in die Partie, die in Lissabon von mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen Reals Torschütze Vinicius Junior überschattet worden war. Trainer Álvaro Arbeloa hatte am Dienstag noch erklärt, Mbappé sei trotz Schmerzen „bereit zu spielen“.