Schlotterbeck rätselt über Rote Karte

SID 26.02.2026 • 06:16 Uhr "Selbst nach der Partie" habe ihm der Schiedsrichter keine Gründe genannt, schrieb der BVB-Profi nach dem 1:4 bei Atalanta Bergamo bei Instagram.

Nico Schlotterbeck hat nach eigenen Angaben auch nach dem Schlusspfiff keine Begründung gehört, weshalb er beim Königsklassen-Aus von Borussia Dortmund auf der Bank die Rote Karte gesehen hatte. „Selbst nach der Partie“ habe ihm der Schiedsrichter keine Gründe nennen können, schrieb Schlotterbeck nach dem 1:4 (0:2) bei Atalanta Bergamo bei Instagram.

Über das Verpassen des Achtelfinals der Champions League sei er „extrem niedergeschlagen“. Beim Chaos vor der spielentscheidenden Elfmeterszene hatte Schlotterbeck von Schiedsrichter José María Sánchez Martínez die Rote Karte gesehen.

„Nachdem gefühlt zehn Spieler von Atalanta gleichzeitig aufgesprungen sind und sich lautstark beschwert haben, bin ich ebenfalls aufgestanden und habe gesagt, sie sollen sich wieder hinsetzen. Das war alles“, schrieb der Dortmunder Verteidiger: „Ohne Beleidigungen, ohne Respektlosigkeiten oder sonst irgendetwas.“