Spanische Presse feiert Ex-Leipziger: "Und Sörloth nahm sein Gewehr an sich"

Julius Schamburg 25.02.2026 • 10:07 Uhr Alexander Sörloth erlebt einen magischen Champions-League-Abend. Dem Stürmer von Atlético Madrid gelingt Historisches. Die spanische Presse feiert den Norweger.

Die spanische Presse verneigt sich vor Alexander Sörloth: Der ehemalige Bundesliga-Profi hat Atlético Madrid quasi im Alleingang ins Champions-League-Achtelfinale geschossen.

Beim 4:1 (1:1) gegen den belgischen Vertreter Club Brügge erzielte Sörloth einen Dreierpack - das Hinspiel war 3:3 ausgegangen. Am Dienstag brachte der Norweger dann das Estadio Metropolitano mit einem historischen Auftritt zum Beben: Sörloth wurde zum ersten Spieler der Vereinsgeschichte, der in einem K.o.-Spiel der Champions League einen Hattrick erzielte.

Selbstredend wurde Sörloth von der UEFA zum „Man of the Match” gewählt. Teamkollegen und Medien schwärmen vom Ex-Leipziger. SPORT1 hat Reaktionen und Pressestimmen gesammelt.

Champions League: Metropolitano feiert Sörloth ab

Mitspieler Johnny Cardoso rief „Er ist eine Maschine!“ und zeigte auf Sörloth, der unter dem Applaus der Fans den Rasen verließ.

„Alex hat das, was keiner der Spieler hat, die wir haben“, sagte sein Trainer Diego Simeone auf der Pressekonferenz: „Er ist auf dem Niveau, auf dem wir ihn brauchen. Hoffentlich kann er diese Konstanz aufrechterhalten.“

Sörloth selbst gab sich bescheiden. „Ich denke, dass meine Mitspieler mir gute Pässe gespielt haben und ich nur treffen musste“, sagte der 30-Jährige.

Presse: „Sörloth beschwört die Hexen herbei“

Marca: Und Sörloth nahm sein Gewehr an sich. Sörloth mit drei Toren, weil ihm die beiden vom Samstag (erzielte beim 4:2 gegen Espanyol Barcelona in La Liga einen Doppelpack; Anm. d. Red.) zu wenig erschienen. Johnny (Johnny Cardoso, Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1; Anm. d. Red.) griff zu seinem Gewehr, um zu zeigen, dass er ein Spieler für Atlético ist.

Mundo Deportivo: Sörloth beschwört die Hexen herbei und bringt Atlético ins Achtelfinale. Simeones (Atléti-Trainer Diego Simeone; Anm. d. Red.) Einsatz für Sörloth war zunächst erfolgreich. Das achte Tor des Skandinaviers in diesem Jahr, insgesamt 13, macht ihn mit derselben Anzahl an Treffern wie Julián Álvarez zum besten Torschützen der Mannschaft in dieser Saison.

AS: Hurricane Sörloth. Sörloth lieferte das Pulver, Johnny das Gewehr. Der Riese breitete die Arme aus, während ihn die Spieler umarmten und das Stadion voller Glück war. Der „Sicario del Cholo“ (Spitzname, den Trainer Diego Simeone seinem Stürmer gegeben hat, in Anlehnung an den Auftragskiller eines früheren Mafia-Bosses; Anm. d. Red.) hat einen Körper wie eine Schrotflinte. Er kann mit links, mit rechts, dem Kopf oder dem Rumpf abschließen.

Griezmann und Lookman profitieren von Sörloth

Sport: Ein meisterhafter Sörloth erschreckt die Brügger und bringt Atlético ins Achtelfinale. Qualifikation für das Achtelfinale dank der Autorität eines norwegischen Kraftpakets, das den Rest seiner Mannschaftskameraden mitriss.

Der Norweger belohnte das Vertrauen mit dem ersten Tor eines kaltblütigen Duells. Eines dieser Tore, die nur gelingen, wenn man sie versucht. Eine Übung im Glauben des Riesen, um Mechele (Brügge-Verteidiger Brandon Mechele; Anm. d. Red.) im Zweikampf zu besiegen.