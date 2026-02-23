Viererpack möglich: Blaswich heiß auf Bayern

SID 23.02.2026 • 14:09 Uhr Für den Keeper wären "bayerische Wochen" ein Highlight. Doch zunächst muss Leverkusen im Rückspiel gegen Piräus bestehen.

Ein Duell in der Liga, das Halbfinale im DFB-Pokal - und dazu noch zwei weitere Achtelfinalpartien in der Königsklasse? Der mögliche Viererpack gegen Bayern München besitzt für Bayer Leverkusens Torhüter Janis Blaswich einen besonderen Reiz. Eine solche Konstellation habe er noch nie gehabt, „aber auf diese Herausforderung würde ich mich sehr, sehr freuen“, sagte der 34-Jährige. Die Werkself müsse zunächst jedoch im zweiten Play-off-Duell mit Olympiakos Piräus am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) das Achtelfinale erreichen.

In der Bundesliga empfängt Leverkusen den FC Bayern am 14. März. Bei einem Weiterkommen in der Champions League ginge es gegen den FC Arsenal oder wie im Vorjahr erneut gegen die Bayern (10./11. und 17./18. März). Ausgelost wird am Freitag. Im April steht in der BayArena zudem das Pokal-Halbfinale an.

Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand wollte sich mit den möglichen „bayerischen Wochen“ aber noch nicht beschäftigen. Er werde die Frage nicht beantworten, man dürfe diese nach der Partie gegen Piräus „vielleicht und hoffentlich“ noch einmal stellen. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel warnte er vor verfrühter Euphorie.