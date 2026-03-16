Champions League: Bis zu 950€ für Finaltickets!

SID 16.03.2026 • 16:47 Uhr Das Ticketportal für das CL-Endspiel in Budapest ist ab sofort geöffnet. Bis zu 950 Euro sollen die Karten kosten.

Mindestens 180 - und bis zu 950 Euro: Fußballfans können sich ab sofort für Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest bewerben.

Das Ticketportal der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ist bis Donnerstag (11.00 Uhr) geöffnet, im Anschluss werden insgesamt 4600 Karten für das Endspiel am 30. Mai in Ungarn unter den Bewerbern verlost. Maximal zwei Karten sind pro Person verfügbar.

Champions League: Nur 4600 Karten im freien Verkauf

Von den 61.400 Plätzen in der Puskas Arena seien insgesamt 39.000 „direkt für Fans und die Öffentlichkeit“ bestimmt, teilte die UEFA mit.

Davon gehen jeweils 17.200 Tickets an die beiden Finalteilnehmer, dadurch bleiben nur noch 4600 Karten im freien UEFA-Verkauf. Diese werden wie im Vorjahr in drei Kategorien für 180, 650 und 950 Euro angeboten. Die günstigste Kategorie ‚Fans First‘ wird den Finalteilnehmern zur Verfügung gestellt und kostet 70 Euro.