"Absolute Kernschmelze": Pressestimmen zu Atletico-Tottenham

Tottenham erlebt gegen Atletico Madrid einen Abend zum Vergessen. Die Presse ist entsetzt über den Achtelfinal-Auftritt der Londoner und Trainer Tudor.

Doch nicht nur Kinskys Leistung, sondern der gesamte Auftritt von Tottenham war erschreckend. Jamie O‘Hara, ehemaliger Spieler der Spurs, verschaffte seiner Wut bei TalkSport Luft: „Ich schäme mich zutiefst, Spurs-Fan zu sein. Ich schäme mich, diesem Fußballverein anzugehören. Es ist eine absolute Schande“, polterte er. An Coach Igor Tudor und seinem Team ließ O‘Hara kein gutes Haar: „Der Trainer muss in der Halbzeit schon entlassen werden! Das ist eine beschämende Leistung der Spieler.“

Vor allem die englische Presselandschaft ist entsetzt über die Leistung der Spurs: Tottenham spielt die „dümmsten Minuten Fußball, die man je gesehen hat“ und erlebt „eine absolute Kernschmelze“ heißt es dort etwa. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

England

Daily Mail: „Die Spurs erleiden eine Kernschmelze in Madrid: Gerade wenn man denkt, dass die Spurs nicht noch tiefer sinken können, tun sie genau das. Sie haben in Madrid nicht nur verloren, sie haben sich blamiert. Nun haben sie es zwar geschafft, mit nur drei Toren Rückstand davonzukommen, was nach dem Start ins Spiel wie ein Wunder erscheint, aber es ist dennoch ein katastrophales Ergebnis für eine Tottenham-Mannschaft, die in jeder Hinsicht dem Untergang geweiht zu sein scheint. Igor Tudor steht jetzt sicherlich kurz vor dem Aus, auch wenn es erst vier Spiele waren.“

The Guardian: „Wenn es einen Ort gibt, der noch tiefer liegt als der Tiefpunkt, dann scheint Tottenham fest entschlossen zu sein, dorthin zu gelangen. Es war nicht einmal die 5:2-Niederlage, die wehtat, und es war sicherlich auch nicht das nun unvermeidliche Ausscheiden aus Europa: Es war die Art und Weise, wie es passiert ist, die ersten 20 Minuten, die wahrscheinlich die dümmsten, absurdesten und erstaunlichsten Minuten Fußball waren, die man je gesehen hat. Wenn man das überhaupt noch Fußball nennen kann: Es war ein dramatischer Akt der Selbstzerstörung.“

ESPN: „In der ersten Halbzeit brach Tottenham Hotspur zusammen und Atlético Madrid nutzte das dankbar aus. Es herrschte im Metropolitano Ungläubigkeit. Selbst der optimistischste Atlético-Fan hätte sich das nicht träumen lassen. Für die Spurs ist das Ergebnis vielleicht noch nicht der Tiefpunkt, auch wenn es in der ersten Halbzeit so aussah. Es besteht immer noch die beängstigende Aussicht auf den Abstieg aus der Premier League, wo es ums Überleben geht.“

TNT Sports: „Atletico läuft zur Hochform auf, während Tottenham implodiert: Waren das die verrücktesten ersten 30 Minuten in der Geschichte der Champions League? Das Chaos der Spurs hielt auf ihrer Reise nach Spanien weiter an."

BBC Sport: Tudor war vor dem Spiel noch optimistisch, doch das änderte sich innerhalb von 23 turbulenten Minuten, in denen die Spurs von einem schlimmen Fehler zum nächsten stolperten und damit dieses Spiel und aller Wahrscheinlichkeit nach auch die gesamte Begegnung vorzeitig entschieden. Die Spurs schufen sich sogar eigene Chancen, als Atlético etwas nachließ, aber der Schaden war bereits angerichtet."

Spanien

Marca: „Tottenham hat sich in fünfzehn Minuten selbst zerstört: Fußball ist unendlich. Egal, wie viel man schon gesehen hat, man entdeckt immer wieder Neues. So war es auch gestern Abend: Tudor, Kinsky und Vicario - das sind die Namen der Protagonisten dieses Ereignisses, das den ersten von ihnen in einem sehr schlechten Licht erscheinen lässt und den zweiten, den jungen tschechischen Torwart, zum Opfer macht. (...) Tudors Entscheidung war widerwärtig und es war dramatisch, Kinsky unter Tränen vom Platz gehen zu sehen.“

Frankreich