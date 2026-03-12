UEFA ermittelt gegen Chelsea-Star

SID 12.03.2026 • 16:06 Uhr Chelsea-Star Pedro Neto schubst in der Champions League einen Balljungen. Trotz einer Entschuldigung droht ihm ein Nachspiel.

Nach einem Schubser gegen einen Balljungen droht Pedro Neto vom FC Chelsea ein Nachspiel.

Der portugiesische Offensivspieler wollte in der Nachspielzeit des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:5) einen Einwurf schnell ausführen und hatte dabei einen Balljungen so stark angerempelt, dass dieser über seinen Stuhl unsanft zu Boden fiel.

Die UEFA ermittelt gegen den 26-Jährigen nun wegen „unsportlichen Verhaltens“ in Bezug auf Artikel 15 der Disziplinarregeln.