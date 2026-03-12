Newsticker
Champions League>

UEFA ermittelt gegen Chelsea-Star

Chelsea-Star Pedro Neto schubst in der Champions League einen Balljungen. Trotz einer Entschuldigung droht ihm ein Nachspiel.
Pedro Neto (l.) schubste einen Balljungen
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
SID
Nach einem Schubser gegen einen Balljungen droht Pedro Neto vom FC Chelsea ein Nachspiel.

Der portugiesische Offensivspieler wollte in der Nachspielzeit des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:5) einen Einwurf schnell ausführen und hatte dabei einen Balljungen so stark angerempelt, dass dieser über seinen Stuhl unsanft zu Boden fiel.

Die UEFA ermittelt gegen den 26-Jährigen nun wegen „unsportlichen Verhaltens“ in Bezug auf Artikel 15 der Disziplinarregeln.

Neto hatte sich im Anschluss „ungefähr 35-mal entschuldigt“, wie er im Interview mit TNT Sports sagte: „Ich habe gesehen, dass ich ihn verletzt habe, und ich möchte mich bei dem Balljungen entschuldigen. So bin ich normalerweise nicht. Es war in der Hitze des Gefechts.“ Neto schenkte dem Balljungen als Wiedergutmachung sein Trikot.

