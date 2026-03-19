Barca träumt nach Torgala vom Titel - Flick mahnt

SID 19.03.2026 • 05:36 Uhr Das Viertelfinale werde "sehr schwierig", betonte der ehemalige Bundestrainer.

Der FC Barcelona träumt nach der Torgala gegen Newcastle United vom ersten Champions-League-Triumph seit elf Jahren, doch Trainer Hansi Flick tritt die Euphoriebremse.

„Die nächste Runde“, betonte der ehemalige Bundestrainer mit Blick auf das spanische Duell mit Atletico Madrid, werde „sehr schwierig“. Wenn man die Königsklasse erstmals seit 2015 gewinnen wolle, „müssen wir Schritt für Schritt vorgehen, Spiel für Spiel. So haben wir es letzte Saison gemacht und so werden wir es auch diese Saison versuchen.“

Der spanische Meister hatte am Mittwochabend das Achtelfinal-Rückspiel gegen Newcastle mit 7:2 (3:2) gewonnen, dabei entfachten die defensiv nicht immer sattelfesten Katalanen ein Offensivfeuerwerk. „Es ist fantastisch zu sehen, wie sich die Spieler verbessern und unseren Plan befolgen“, sagte Flick, der nach dem 1:1 in England „ein verrücktes Spiel“ sah. In der ersten Halbzeit sei sein Team aber „nicht konzentriert genug“ gewesen.