Bayern blicken furchtlos auf Real-Kracher

SID 18.03.2026 • 23:32 Uhr In den vergangenen vier K.o.-Duellen schied der deutsche Rekordmeister aber gegen Real aus.

Nach dem souveränen Einzug ins Viertelfinale der Champions League blickt Bayern München furchtlos auf den Kracher gegen Rekordgewinner Real Madrid. „Wir haben vor niemandem Angst“, sagte Harry Kane nach dem 4:1 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo. „Auch wenn es natürlich schwer wird. Es werden harte Spiele“, fügte der Torjäger an. Real hatte sich in der Runde der letzten 16 sicher gegen Manchester City (3:0, 2:1) durchgesetzt.

„Die Geschichte von beiden Vereinen ist dermaßen groß. Ich erwarte absolute Topspiele“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany. Zuletzt haben die Münchner keine guten Erfahrungen mit den Königlichen gemacht. In den vergangenen vier K.o.-Duellen schied der deutsche Rekordmeister gegen Real immer aus. Real setzte sich in den Halbfinals 2013/14, 2017/18 und 2023/24 ebenso durch wie im Viertelfinale 2016/17. Von 28 Spielen gegen Real gewannen die Bayern elf und verloren 13 (42:45 Tore).