Bayern gegen Bergamo von ÖPNV-Streik betroffen

SID 16.03.2026 • 21:50 Uhr Erneut fällt ein Spiel vom FC Bayern auf einen Streiktag, laut MVG ist der U-Bahn-Betrieb "möglicherweise eingeschränkt".

Die Fans von Bayern München und Atalanta Bergamo müssen sich beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf eine erschwerte An- und Abreise einstellen: Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im ÖPNV erneut zu einem bayernweiten Warnstreik aufgerufen, bereits ab Dienstag sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle sowie des Fahrgastservice der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) daran teilnehmen.

Es werde voraussichtlich „keine Einschränkungen bei Bus und Tram“ geben, teilte die MVG mit, der U-Bahn-Betrieb und damit auch die U6, die zur Allianz Arena führt, sei jedoch „möglicherweise eingeschränkt“. Schon das Pokal-Viertelfinale der Bayern gegen RB Leipzig am 11. Februar (2:0) war auf einen Streiktag gefallen, die MVG hatte jedoch größere Probleme verhindern können.