Bayern in Bergamo: Kane auf der Bank

SID 10.03.2026 • 19:58 Uhr Der Engländer war zuletzt ausgefallen und wird erneut von Nicolas Jackson ersetzt.

Fußball-Rekordmeister Bayern München startet ohne Stürmer Harry Kane in die K.o.-Phase der Champions League. Der Engländer, der zuletzt wegen eines Schlags auf die Wade ausgefallen war, sitzt im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo (21.00 Uhr/Prime Video) zunächst auf der Bank. Stattdessen beginnt erneut Nicolas Jackson in der Sturmspitze.

Trainer Vincent Kompany nimmt sechs Änderungen an seiner Startelf vor. Im Vergleich zum 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag, bei dem Jackson Kane bereits ordentlich vertreten hatte, beginnen Jonathan Tah und Josip Stanisic anstelle von Min-Jae Kim und Tom Bischof in der Defensive an der Seite von Dayot Upamecano und Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic ersetzt Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld.