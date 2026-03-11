Bayern "zunächst" ohne Musiala, Davies und Urbig

SID 11.03.2026 • 17:08 Uhr Das Trio verletzt sich in Bergamo und muss nach Klubangaben vorerst pausieren.

Der FC Bayern muss „zunächst“ auf seine Profis Jamal Musiala, Alphonso Davies und Jonas Urbig verzichten. Das gaben die Münchner nach dem 6:1 (3:0)-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo bekannt, bei dem das Trio sich Verletzungen zugezogen hatte.

Musiala laboriere an einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk, teilten die Bayern am Mittwochnachmittag mit. Davies habe eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein erlitten. Bei Torhüter Urbig sei eine Gehirnerschütterung diagnostiziert worden. Das hätten die eingehenden Untersuchungen nach der Rückkehr aus Italien ergeben.

Musiala und Davies waren erst zur Halbzeit eingewechselt worden. Davies wurde jedoch bereits in der 71. Minute weinend ausgewechselt, Musiala humpelte und konnte das Spiel nicht beenden. Urbig wirkte nach einem Zusammenprall in den Schlusssekunden benommen und musste von Betreuern gestützt vom Platz gebracht werden.

Musiala befindet sich nach seinem Wadenbeinbruch im Sommer noch in der Aufbauphase. Davies war erst im Dezember nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrt. Wegen eines Muskelfaserrisses musste er zuletzt erneut pausieren. Urbig ersetzte in Bergamo den an der Wade verletzten Manuel Neuer.