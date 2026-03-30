Vincent Wuttke 30.03.2026 • 13:24 Uhr Kylian Mbappé feiert mit Frankreich sein Comeback. Der Superstar schwärmt vom FC Bayern - und macht dem deutschen Rekordmeister eine Ansage.

Kylian Mbappé hat sich mit einem Treffer für die französische Nationalmannschaft gegen Brasilien zurückgemeldet. Nun blickt er mit Freude auf die Duelle zwischen Real Madrid und dem FC Bayern in der Champions League am 7. und 15. April. Der Superstar schwärmt von den Münchnern.

„Uns erwarten zwei große Spiele gegen eine Mannschaft, die meiner Meinung nach derzeit die beste in Europa ist“, lobte Mbappé den deutschen Rekordmeister bei Telefoot. Der Stürmer fügte jedoch kämpferisch an: „Aber wenn jemand den FC Bayern stoppen kann, dann ist es Real Madrid.“

Mbappé schwärmt vom FC Bayern

Diverse Medien hatten zuletzt berichtet, dass in Madrid das falsche Knie des zwischenzeitlich angeschlagenen Mbappé untersucht worden sei. Frankreichs Nationalspieler hatte einige wichtige Partien im März verpasst, die Berichte aber später abgestritten.

Mbappé ist trotz seiner Probleme mit dem Knie in dieser Saison in Topform. In 35 Pflichtspielen schoss er 38 Treffer. Trotzdem musste auch er sich Kritik anhören.

„Ich verstehe, dass Real für sehr viele Menschen in Spanien wie eine Religion ist. Unsere Fans sind sehr leidenschaftlich, es wird viel geredet, viel spekuliert – manchmal zu Recht, manchmal auch nicht“, so Mbappé: „Mir ist klar geworden, dass man lernen muss, mit Kritik umzugehen, wenn man bei einem so großen Verein spielt. Denn jeder wurde schon einmal kritisiert, selbst die größten Stars wie Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane oder Alfredo Di Stéfano. Warum sollte ich ausgenommen sein?“

Er beruhigte die Fans von Real Madrid aber und beteuerte, dass er mit größter Motivation in die Schlussphase der Saison geht.