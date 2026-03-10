Champions League: Atlético knackt Bestwert in der Königsklasse

SID 10.03.2026 • 21:44 Uhr Spurs-Teammanager Igor Tudor wechselt vor dem Spiel den Torhüter - und nach 17 Minuten gleich wieder. Atlético Madrid stellt derweil einen neuen Bestwert in der Champions League auf.

Ein kurzer Abend zum Vergessen: Tottenham Hotspur hat im Champions-League-Achtelfinale bei Atlético Madrid seinen Torhüter-Debütanten Antonin Kinsky nach 17 verheerenden Minuten ausgewechselt. Der Tscheche war vor dem 1:0 für die Spanier durch Marcos Llorente (6.) mit Ball am Fuß weggerutscht, vor dem 2:0 durch Antoine Griezmann (14.) rutschte dann Micky van de Ven aus.

Nur 30 Sekunden später unterlief Kinsky erneut ein fataler Patzer, er trat bei einem Passversuch neben den Ball. Julián Álvarez schob ein (15.).

Nach 15 Minuten steht es bereits 3:0

Durch die frühe 3:0-Führung stellte Atlético Madrid einen neuen Bestwert in der Champions League auf: Noch nie hatte eine Mannschaft in einem K.O.-Spiel des Wettbewerbs so früh drei Tore erzielt. Das 3:0 fiel nach 14 Minuten und 59 Sekunden.

Spurs-Coach Igor Tudor beendete Kinskys Champions-League-Debüt danach umgehend, er brachte Guglielmo Vicario, den er wegen schwacher Leistungen eigentlich aus dem Tor genommen hatte. Vicario kassierte nur fünf Minuten später den vierten Treffer durch Robin Le Normand. Pedro Porro traf für die Gäste immerhin zum 1:4-Pausenstand (26.).