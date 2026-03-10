Champions League: DFB-Profi Thiaw verursacht Last-Minute-Elfer

SID 10.03.2026 • 23:19 Uhr Newcastle United kassiert spät den Ausgleich im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona. DFB-Verteidiger Malick Thiaw verursacht den entscheidenden Elfmeter.

Ex-Bundestrainer Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona im Champions-League-Achtelfinale unerwartet unter Druck geraten.

Der spanische Meister erreichte im Hinspiel bei Newcastle United am Dienstag nur dank eines späten Foulelfmeters von Lamine Yamal (90.+6) ein 1:1 (0:0).

Champions League: Woltemade kommt nicht zum Einsatz

Nationalspieler Malick Thiaw hatte Dani Olmo zu Fall gebracht. Nationalstürmer Nick Woltemade saß bei Newcastle 90 Minuten lang auf der Bank.

United war zwar die bessere Mannschaft, wurde aber zu selten wirklich gefährlich. Harvey Barnes (87.) gelang aber doch der späte Treffer - für den Sieg reichte es nicht.