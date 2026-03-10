Champions League: DFB-Profi Thiaw verursacht Last-Minute-Elfer

Ex-Bundestrainer Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona im Champions-League-Achtelfinale unerwartet unter Druck geraten.
Last-Minute-Drama um DFB-Profi
Newcastle United kassiert spät den Ausgleich im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona. DFB-Verteidiger Malick Thiaw verursacht den entscheidenden Elfmeter.
Malick Thiaw bringt Barcelonas Dani Olmo zu Fall
© IMAGO/News Licensing
Der spanische Meister erreichte im Hinspiel bei Newcastle United am Dienstag nur dank eines späten Foulelfmeters von Lamine Yamal (90.+6) ein 1:1 (0:0).
Champions League: Woltemade kommt nicht zum Einsatz
Nationalspieler Malick Thiaw hatte Dani Olmo zu Fall gebracht. Nationalstürmer Nick Woltemade saß bei Newcastle 90 Minuten lang auf der Bank.
United war zwar die bessere Mannschaft, wurde aber zu selten wirklich gefährlich. Harvey Barnes (87.) gelang aber doch der späte Treffer - für den Sieg reichte es nicht.
Barcelona ging im St. James‘ Park nicht das letzte Risiko ein, sondern will die Dinge im Rückspiel am 18. März (Mittwoch) zu Hause regeln.