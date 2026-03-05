Champions League: Fantalk heute LIVE im Free-TV auf SPORT1 & Gratis-Stream

SPORT1 05.03.2026 • 21:36 Uhr Die Champions League biegt in die heiße Phase ein. Alles zur Königsklasse gibt es auch wieder beim „Fantalk“ auf SPORT1. Auch live vor Ort dabei zu sein, ist noch möglich.

Am Dienstag zu den Hinspielen der Champions-League-Achtelfinals ist wieder Zeit für den „Fantalk“ live auf SPORT1. Aus der 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid geht das Kultformat ab 20.15 Uhr live im Free-TV und Stream auf Sendung.

Ein Schwerpunkt wird dann der FC Bayern sein, der sein Hinspiel im Achtelfinale der Champions League beim BVB-Schreck Atalanta Bergamo bestreitet. Wer sich das Spektakel vor Ort nicht entgehen lassen will, hat Glück - noch sind für den „Fantalk“ Tickets verfügbar.

Am Dienstag begrüßt Moderator Jochen Stutzky neben Kommentator Hartwig Thöne und Co-Moderator Lenny Peteanu auch SPORT1-Experte Mario Basler sowie Kommentator Oliver Forster in der Runde.

SPORT1 Fantalk zur Champions League: Einzigartig im deutschen TV

Seit seiner Premiere im Jahr 2013 hat sich der „Fantalk“ fest im deutschen Fußball-TV etabliert. Das Format bringt Fußball-Experten, Prominente und Fans an einen Tisch, um leidenschaftlich, direkt und ungefiltert über die Königsklasse zu diskutieren.

Während auf dem Rasen Champions-League-Geschichte geschrieben wird, liefern die Gäste am Tresen leidenschaftliche Analysen, pointierte Kommentare und jede Menge Emotionen.