Champions League: Fantalk heute LIVE im Free-TV auf SPORT1 & Gratis-Stream

Am Dienstag zu den Hinspielen der Champions-League-Achtelfinals ist wieder Zeit für den „Fantalk“ live auf SPORT1. Aus der 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid geht das Kultformat ab 20.15 Uhr live im Free-TV und Stream auf Sendung.
Der Fantalk live auf SPORT1
Ein Schwerpunkt wird dann der FC Bayern sein, der sein Hinspiel im Achtelfinale der Champions League beim BVB-Schreck Atalanta Bergamo bestreitet. Wer sich das Spektakel vor Ort nicht entgehen lassen will, hat Glück - noch sind für den „Fantalk“ Tickets verfügbar.
Am Dienstag begrüßt Moderator Jochen Stutzky neben Kommentator Hartwig Thöne und Co-Moderator Lenny Peteanu auch SPORT1-Experte Mario Basler sowie Kommentator Oliver Forster in der Runde.
SPORT1 Fantalk zur Champions League: Einzigartig im deutschen TV
Seit seiner Premiere im Jahr 2013 hat sich der „Fantalk“ fest im deutschen Fußball-TV etabliert. Das Format bringt Fußball-Experten, Prominente und Fans an einen Tisch, um leidenschaftlich, direkt und ungefiltert über die Königsklasse zu diskutieren.
Während auf dem Rasen Champions-League-Geschichte geschrieben wird, liefern die Gäste am Tresen leidenschaftliche Analysen, pointierte Kommentare und jede Menge Emotionen.
Mit dem Comeback machte SPORT1 den „Fantalk“ wieder zum Pflichttermin an jedem Fußball-Mittwoch.