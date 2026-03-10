Champions League: FC Bayern in Bergamo in der Einzelkritik - einer überstrahlt alle

Stefan Kumberger 10.03.2026 • 23:53 Uhr Der FC Bayern lässt gegen Bergamo die Muskeln spielen. Mehrere Stars erarbeiten sich in der SPORT1-Einzelkritik Bestnoten.

In dieser Form wird der FC Bayern immer mehr zum Favoriten auf den großen Coup in der Champions League. Im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo ließ der deutsche Rekordmeister nichts anbrennen und entschied die Partie schon vor der Pause beim 6:1 (3:0)-Kantersieg.