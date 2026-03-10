In dieser Form wird der FC Bayern immer mehr zum Favoriten auf den großen Coup in der Champions League. Im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo ließ der deutsche Rekordmeister nichts anbrennen und entschied die Partie schon vor der Pause beim 6:1 (3:0)-Kantersieg.
Champions League: FC Bayern in Bergamo in der Einzelkritik - einer überstrahlt alle
Der FC Bayern lässt gegen Bergamo die Muskeln spielen. Mehrere Stars erarbeiten sich in der SPORT1-Einzelkritik Bestnoten.
Mehrere Stars der Münchner präsentieren sich in Bestform. Auch Harry Kanes Vertreter taut auf, aber einer über strahlt alle. Nur ein Bayern-Star hat kleine Probleme und geht zur Halbzeit raus. Die SPORT1-Einzelkritik zum Durchklicken: