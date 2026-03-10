Florian Wirtz steht dem FC Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Galatasaray Istanbul (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) wieder von Beginn an zur Verfügung.
Champions League: Galatasaray Istanbul vs. FC Liverpool im Liveticker - Wirtz feiert Startelf-Comeback
Wirtz gibt Startelf-Comeback
Der DFB-Star hatte zuletzt aufgrund von Rückenproblemen aussetzen müssen und beim 3:1-Sieg der Reds im FA Cup in Wolverhampton sein Comeback als Einwechselspieler gefeiert. Gegen Galatasaray steht Wirtz wieder in der Startelf.
Galatasaray Istanbul vs. Liverpool: Die Aufstellungen
Galatasaray: Cakir - Singo, D. Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, M. Lemina, Yilmaz, Gabriel Sara, Lang - Osimhen
Liverpool: Mamardashvili - Gomez, van Dijk, Konaté, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Szoboszlai - Ekitiké
Sané fehlt bei Gala in der Startelf
Auf der Gegenseite fehlt DFB-Star Leroy Sané in der Startelf des türkischen Klubs. Der 30-Jährige hatte am Wochenende beim 1:0-Sieg bei Besiktas von Beginn an auf dem Feld gestanden, in der 62. Minute jedoch die Rote Karte gesehen.
Auch Ex-Bayern-Profi Sacha Boey und Ilkay Gündogan nehmen bei den Löwen zunächst auf der Bank Platz.