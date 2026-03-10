Newsticker
Champions League>

Champions League: Galatasaray Istanbul vs. FC Liverpool im Liveticker - Wirtz feiert Startelf-Comeback

Wirtz gibt Startelf-Comeback

Florian Wirtz kämpft mit dem FC Liverpool in Istanbul um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche. Der deutsche Nationalspieler feiert die Rückkehr in die Startelf.
SPORT1
Florian Wirtz steht dem FC Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Galatasaray Istanbul (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) wieder von Beginn an zur Verfügung.

Der DFB-Star hatte zuletzt aufgrund von Rückenproblemen aussetzen müssen und beim 3:1-Sieg der Reds im FA Cup in Wolverhampton sein Comeback als Einwechselspieler gefeiert. Gegen Galatasaray steht Wirtz wieder in der Startelf.

Galatasaray Istanbul vs. Liverpool: Die Aufstellungen

Galatasaray: Cakir - Singo, D. Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, M. Lemina, Yilmaz, Gabriel Sara, Lang - Osimhen

Liverpool: Mamardashvili - Gomez, van Dijk, Konaté, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Szoboszlai - Ekitiké

Sané fehlt bei Gala in der Startelf

Auf der Gegenseite fehlt DFB-Star Leroy Sané in der Startelf des türkischen Klubs. Der 30-Jährige hatte am Wochenende beim 1:0-Sieg bei Besiktas von Beginn an auf dem Feld gestanden, in der 62. Minute jedoch die Rote Karte gesehen.

Auch Ex-Bayern-Profi Sacha Boey und Ilkay Gündogan nehmen bei den Löwen zunächst auf der Bank Platz.

