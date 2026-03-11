Champions League heute live: Leverkusen - Arsenal im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.03.2026 • 15:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt den FC Arsenal. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC Arsenal zum Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) in der BayArena.

Auf der Bank der Werkself nimmt Cheftrainer Kasper Hjulmand Platz, während bei den Londonern Mikel Arteta das Kommando führt. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Halil Umut Meler. Das bisher einzige direkte Duell dieser Klubs auf europäischer Bühne liegt knapp 24 Jahre zurück: In der zweiten Gruppenphase 2001/02 trennte man sich in Leverkusen 1:1, im damaligen Highbury siegte Arsenal 4:1.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie Leverkusen - Arsenal

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Bayer reist mit gemischten Gefühlen in die Königsklassen-Woche: Das 3:3 beim SC Freiburg bedeutete den nächsten Dämpfer im Bundesliga-Rennen um die erneute Champions-League-Qualifikation, aktuell rangiert die Hjulmand-Elf auf Platz sechs.

Geschäftsführer Fernando Carro bekräftigte dennoch in der Sport Bild den Anspruch, bis spätestens 2028 oder 2029 wieder um die Meisterschaft mitzuspielen. International stimmt die Formkurve: Drei Partien in Folge blieb Leverkusen in der Champions League ohne Gegentor, eine vierte weiße Weste in Serie ist dem Klub in diesem Wettbewerb noch nie gelungen. Sorgen bereitet allerdings die hohe Anfälligkeit für Pressingaktionen – mit 109 gegnerischen hohen Ballgewinnen stellt man in dieser Saison den zweithöchsten Wert hinter Qarabag.

Arsenal reist als Premier-League-Spitzenreiter an – Artetas Youngster schreiben Geschichte

Der FC Arsenal kommt mit einer Serie von zehn Pflichtspielen ohne Niederlage an den Rhein und führt die Premier-League-Tabelle an. Die Generalprobe gelang jedoch nur mühsam: Beim 2:1-Sieg im FA-Cup bei Drittligist Mansfield Town brauchte es Joker Eberechi Eze, um eine Blamage abzuwenden; zuvor hatten mit Max Dowman und Marli Salmon gleich zwei 16-Jährige ihr Startelfdebüt gegeben.

In der Champions League lagen die „Gunners“ in dieser Saison noch nie zurück, erzielten in 63 Prozent ihrer Partien in beiden Halbzeiten Tore und trafen in den vergangenen elf Begegnungen stets zuerst – auswärts sogar siebenmal in Serie.

Schick-Statistik, Grimaldo-Fokus und Gyökeres-Gefahr

Patrik Schick hat in 30 Prozent seiner Champions-League-Einsätze für Bayer getroffen; wann immer er in der BayArena einnetzte, gewann Leverkusen zuletzt zweimal in Folge. Für kreative Impulse sorgt Aleix García mit durchschnittlich 16,6 linienbrechenden Pässen pro 90 Minuten – Bestwert aller Mittelfeldspieler dieser CL-Saison.

Auf der linken Seite liefert Alejandro Grimaldo 43 Prozent aller Schussvorlagen der Werkself und bereits 23 Torschuss-Assist, auch wenn er wegen seiner Gelbsperre am Wochenende in der Bundesliga gegen Bayern aussetzen muss. Arsenal setzt derweil auf die Effizienz von Viktor Gyökeres, der in 14 Champions-League-Partien zehn Treffer erzielte; vier davon resultierten aus Solo-Läufen über mindestens fünf Meter mit Ball am Fuß.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC Arsenal heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird B04 gegen ARS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

