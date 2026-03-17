Champions League heute live: Manchester City - Real Madrid im TV, Stream und Liveticker - gelingt ManCity das Wunder?

SPORT1 17.03.2026 • 17:45 Uhr Manchester City braucht in der Königsklasse gegen Real Madrid ein Wunder. Gelingt doch noch der Viertelfinal-Einzug?

Schwerer könnte die Aufgabe wohl kaum sein. In der Champions League stehen die Achtelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Auch Manchester City ist am Dienstag gefordert, empfängt ab 21 Uhr (im LIVETICKER) die Königlichen von Real Madrid.

Die Ausgangsposition für das Team von Cheftrainer Pep Guardiola ist dabei maximal unglücklich. Das Hinspiel in Madrid verloren die Citizens mit 0:3, sie müssen im Rückspiel zuhause also vier Tore mehr als Real erzielen, um sich ein Ticket für die Runde der letzten Acht zu sichern.

Problematisch: Das Hinspiel in der spanischen Hauptstadt war alles andere als eine enge Angelegenheit. Genauer gesagt mutierte es zur Show eines einzelnen Akteurs.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie Manchester City - Real Madrid

TV : -

: - Livestream: DAZN

DAZN Livetcker: SPORT1

Federico Valverde, seines Zeichens Mittelfeldspieler in Diensten der Königlichen, zeigte Erling Haaland und Co. die Grenzen auf, erzielte in nur 22 Minuten einen lupenreinen Hattrick.

Guardiola will nicht aufgeben

City-Trainer Guardiola, der ob seiner Taktik im Hinspiel heftig kritisiert und von der britischen Presse auseinandergenommen wurde, will trotz der unschönen Ausgangssituation aber noch lange nicht kapitulieren.

„Es ist, wie es ist. Ich hatte das Gefühl, dass wir besser waren als das Ergebnis“, sagte der Spanier bereits kurz nach dem 0:3 vor einer Woche: „Im Fußball weiß man nie. Wir werden es versuchen.“

Einfach dürfte dieses Unterfangen aber nicht werden - und das nicht einmal nur ob der schwierigen Ausgangslage. So hat sich auch die personelle Situation bei Real inzwischen deutlich mehr entspannt.