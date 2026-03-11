Champions League heute live: Real Madrid - Manchester City im TV, Stream und Liveticker - Kann Real dieses City aufhalten?

Alle Jahre wieder! Im Achtelfinale der Champions League trifft Real Madrid im Bernabéu auf Manchester City (21 Uhr). Es ist das fünfte Mal in Folge, dass sich die Königlichen und die Citizens in der K.O.-Runde des Wettbewerbs gegenüberstehen. Seit 2022 gab es das Aufeinandertreffen jedes Jahr mit besserer Bilanz für Real (3:1). In der Liga präsentierte sich der Rekord-CL-Sieger aber zuletzt wacklig und verlor erstmals seit sechs Jahren wieder zwei Partien in Serie.
Kann Real dieses City aufhalten?
Nun kommt ein schmerzhafter Ausfall dazu: Superstar Kylian Mbappé wird wegen Knieproblemen gegen City nicht auf dem Platz stehen können. In Madrid gibt man sich dennoch gewohnt kampfeslustig: „Es spielt keine Rolle, unter welchen Umständen. Es spielt keine Rolle, wer vor uns steht. Wir sind Real Madrid und wir sollten uns gegenüber niemandem unterlegen fühlen“, sagte Coach Álvaro Arbeloa am Dienstag.
Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie Real Madrid - Manchester City
- TV: -
- Livestream: DAZN
- Liveticker: SPORT1
Revanche vor Vorjahr? City reist in Top-Form nach Madrid
Manchester City und Pep Guardiola reisen in absoluter Top-Form zum Hinspiel in die spanische Hauptstadt. Seit elf Spielen sind die Citizens ungeschlagen und pirschten sich zuletzt sogar wieder an Arsenal im Rennen um die Premier-League-Trophäe heran. Am Samstag zog City durch einen 3:1-Sieg bei Newcastle United ins Viertelfinale des FA Cups ein und scheint zum Start der entscheidenden Saisonphase Bestleistungen abzurufen.
Gleiches soll in der Champions League nun auch gegen Real gelingen. In den letzten Jahren war das Duell der beiden europäischen Giganten zum Usus geworden - im Vorjahr schaltete Madrid, damals noch unter der Regie von Carlo Ancelotti, City in der Play-Off-Runde aus. Der letzte Erfolg der Engländer stammt aus dem Jahr 2023 – damals gewannen Guardiola, Erling Haaland und Co. mit 4:0 im Halbfinal-Rückspiel und zogen ins Finale ein. Dieses gewann Manchester letztlich mit 1:0 gegen Inter Mailand.