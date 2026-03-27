Champions League: Mögliches Bayern-Halbfinale genau angesetzt

Maximilian Huber 27.03.2026 • 21:46 Uhr Die UEFA setzt die Halbfinals in der Champions League zeitgenau an. Der FC Bayern würde in einem möglichen Duell mit Liverpool oder Paris an einem Dienstag auswärts antreten.

Die UEFA hat am Freitag die Champions-League-Halbfinals zeitgenau angesetzt. Sollte der FC Bayern im Viertelfinale Real Madrid aus dem Wettbewerb werfen, würden die Münchner das Hinspiel im Halbfinale auswärts am 28. April bestreiten.

Gegner des deutschen Rekordmeisters wäre in der nächsten Runde entweder der FC Liverpool oder Paris Saint-Germain. Ein mögliches Rückspiel würde acht Tage später, am 6. Mai, in der Allianz Arena stattfinden. Anpfiff der beiden Partien wäre um 21 Uhr.

Bayern muss zunächst gegen Real Madrid ran

Im Viertelfinale bekommt es der FC Bayern mit Real Madrid zu tun. Das Hinspiel findet am 7. April in der spanischen Hauptstadt statt, das Rückspiel acht Tage später am 15. April in München.