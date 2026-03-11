Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Champions League: Underdog sorgt für nächsten Schock!

Bodö/Glimt schockt auch Sporting

Der Außenseiter schlechthin greift nach dem Viertelfinale: Bodö/Glimt sorgt in der Champions League schon wieder für Furore - diesmal trifft es ein Topteam aus Portugal.
Ole Didrik Blomberg schoss das 2:0 für Bodö gegen Sporting
Ole Didrik Blomberg schoss das 2:0 für Bodö gegen Sporting
© IMAGO/NTB
SPORT1
Der Außenseiter schlechthin greift nach dem Viertelfinale: Bodö/Glimt sorgt in der Champions League schon wieder für Furore - diesmal trifft es ein Topteam aus Portugal.

Der größte Underdog der Champions League steht mit einem Bein im Viertelfinale! Der FK Bodö/Glimt hat im Achtelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon einmal mehr für Furore gesorgt - und mit 3:0 (2:0) gewonnen.

„Ein gelber Tornado“, urteilte NRK.no in der norwegischen Heimat: „Ein weiterer Großverein mit einem bitteren Nachgeschmack nach Hause geschickt“. Der große Favoritenschreck war den Gästen aus Portugal im tobenden Aspmyra-Stadion klar überlegen. „Löwen am Boden nach Kollision mit (Eis)Berg“, schrieb A Bola in Portugal - eine Anspielung auf Bodö-Star Patrick Berg.

Mit einem - zumindest diskutablen - Elfmeter begab sich Bodö/Glimt in der 32. Minute auf die Siegerstraße, Sondre Fet verwandelte vom Punkt. Ole Blomberg sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für den zweiten Treffer (45.+1).

Bodö/Glimt schlägt die Großen reihenweise

Kasper Högh machte nach Vorlage des Ex-Frankfurters Jens Petter Hauge in der 71. Minute den Deckel drauf.

Bodö/Glimt hatte in den Playoffs Inter Mailand ausgeschaltet. In der Ligaphase schlug die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen Atlético Madrid und Manchester City.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite