Champions League: Underdog sorgt für nächsten Schock!

Der Außenseiter schlechthin greift nach dem Viertelfinale: Bodö/Glimt sorgt in der Champions League schon wieder für Furore - diesmal trifft es ein Topteam aus Portugal.

Der größte Underdog der Champions League steht mit einem Bein im Viertelfinale! Der FK Bodö/Glimt hat im Achtelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon einmal mehr für Furore gesorgt - und mit 3:0 (2:0) gewonnen.

„Ein gelber Tornado“, urteilte NRK.no in der norwegischen Heimat: „Ein weiterer Großverein mit einem bitteren Nachgeschmack nach Hause geschickt“. Der große Favoritenschreck war den Gästen aus Portugal im tobenden Aspmyra-Stadion klar überlegen. „Löwen am Boden nach Kollision mit (Eis)Berg“, schrieb A Bola in Portugal - eine Anspielung auf Bodö-Star Patrick Berg.

Mit einem - zumindest diskutablen - Elfmeter begab sich Bodö/Glimt in der 32. Minute auf die Siegerstraße, Sondre Fet verwandelte vom Punkt. Ole Blomberg sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für den zweiten Treffer (45.+1).

Bodö/Glimt schlägt die Großen reihenweise

Kasper Högh machte nach Vorlage des Ex-Frankfurters Jens Petter Hauge in der 71. Minute den Deckel drauf.