Champions League: Wut nach Rot für City! "Eine der dümmsten Regel im Fußball"

David Funk 17.03.2026 • 22:41 Uhr Manchester City gerät im Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid nach einem Handelfmeter in Rückstand. Die englische Presse wütet.

Nach 17 Minuten hatte das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Manchester City und Real Madrid 1:2 (1:1) seinen ersten großen Aufreger.

Ein Abschluss von Vinícius Júnior klatschte zunächst an den Pfosten, sein Nachschuss hätte die Königlichen anschließend in Führung gebracht - wäre da nicht der Ellbogen von Bernardo Silva gewesen, der den Einschlag abblockte.

Zunächst entschied Referee Clément Turpin trotz heftiger Proteste der Gäste auf Abseits, dann schaltete sich allerdings der VAR ein. Das Ergebnis: Es lag keine Abseitsposition vor und der französische Unparteiische zeigte auf den Punkt.

Doppelbestrafung für Silva

Zudem sah Silva die Rote Karte, da der Ball sehr wahrscheinlich im Tor der Citizens gelandet wäre. Für den Portugiesen war es zudem die erste glatt Rote Karte im Profifußball. Vinícius trat zum Strafstoß an und brachte die Königlichen in Führung (22.).

Für Trainer Pep Guardiola war dies anscheinend eine unverständliche Entscheidung. Er diskutierte lange mit dem vierten Offiziellen.

Auch die britische Daily Mail wetterte: „City wurde durch eine der dümmsten Regeln im Fußball bestraft. Ein Elfmeter ist Strafe genug für dieses Vergehen. Die Rote Karte ruiniert das Spiel.“

Champions League: „Zu 100 % eine Rote Karte“

Widerspruch gab es von Ex-Referee Mark Clattenburg beim britischen Ableger von Prime Video: „Wäre es ein Versehen gewesen und der Ball wäre ins Tor gegangen, hätte es eine Gelbe Karte gegeben. Das war kein Versehen. Er hat seinen Arm ausgestreckt, seinen Körper in den Weg gestellt und so verhindert, dass der Ball ins Tor ging. Deshalb hat der Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt.“

Auch Ex-Everton-Profi Leon Osman schloss sich dem bei BBC an: „Ich glaube nicht, dass man damit selbst in der Premier League durchkommt. Das ist zu 100 % eine Rote Karte.“

Duell der Giganten im Viertelfinale?

Trotz der Doppelbestrafung fanden die Engländer kurz vor der Halbzeitpause eine Antwort. Erling Haaland erzielte in der 41. Minute den Ausgleich zum 1:1.

Trotz eines Aufbäumens und zwei Abseitstreffern im zweiten Spielabschnitt verloren die Skyblues die Partie aber noch. Vinícius schnürte in der Nachspielzeit seinen Doppelpack und traf zum 2:1 für die Königlichen.