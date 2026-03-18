Kane agiert nach Kreisliga-Weisheit - Bayern in der Einzelkritik

Stefan Kumberger 18.03.2026 • 23:44 Uhr Der FC Bayern München zieht hochverdient ins Viertelfinale der Champions League ein. Harry Kane präsentiert sich erneut von seiner besten Seite. Die SPORT1-Einzelkritik.

Nach einer etwas schleppenderen ersten Halbzeit drehte der FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo nach dem Seitenwechsel deutlich auf und setzte sich am Ende souverän mit 4:1 durch. Vor heimischer Kulisse in der Allianz Arena präsentierten sich die Münchner abgeklärt und dominant – allen voran ein herausragender Harry Kane.

Trainer Vincent Kompany schenkte insbesondere jungen Spielern das Vertrauen. SPORT1 bewertet die Profis der Münchener in der Einzelkritik.

JONAS URBIG: Nach seiner Gehirnerschütterung im Hinspiel rechtzeitig fit und lange Zeit völlig beschäftigungslos – bis zur 43. Minute: Da war er im Stile von Manuel Neuer zur Stelle und verhinderte den Ausgleich durch die Gäste. Bekam nach der Pause tatsächlich etwas mehr zu tun und hatte einen Wackler, die Belastung für den 22-Jährigen hielt sich ansonsten aber in Grenzen. Guter Auftritt des Keepers. SPORT1-Note: 2

Bayerns Defensive wurde wenig gefordert

JOSIP STANISIC: Hat die rechte Außenverteidigerposition mittlerweile quasi inhaliert und interpretierte sie auch diesmal relativ offensiv – auch weil die Italiener das zuließen. Hielt vor allem Lennart Karl den Rücken frei, der sich dank ihm vollkommen auf die Offensive konzentrieren konnte. In der 72. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

KIM MINJAE: Rutschte für Dayot Upamecano in die Startelf, der bei einer weiteren gelben Karte für das Viertelfinal-Hinspiel in Madrid gesperrt gewesen wäre. Bot in der ersten Hälfte zwei sehenswerte Grätschen – wie aus dem Lehrbuch! Am Ball offenbarte er diesmal aber so manche Schwäche. Davon war nach dem Seitenwechsel nichts mehr viel zu sehen – er half der Mannschaft dabei, den Sieg locker einzufahren und tauchte sogar in der Offensive auf. SPORT1-Note: 2,5

JONATHAN TAH: Verlebte einen weitgehend ruhigen Abend ohne große Probleme. Kleinere Fehlerchen machte er durch Einsatz und Organisationstalent wieder wett. Machte über weite Strecken nicht den Eindruck, als müsse er das letzte Hemd geben, um den Laden zusammenzuhalten – dafür waren die Gäste einfach zu harmlos. Nach Kanes Auswechslung übernahm er die Kapitänsbinde. SPORT1-Note: 2

TOM BISCHOF: Hatte in den ersten Minuten ein paar Schwierigkeiten, kam aber im Laufe der Partie besser zurecht. Tauchte dabei auch gerne auf der rechten Außenbahn auf. Tauchte zeitweise ein wenig unter, fiel aber mit seiner Passsicherheit positiv auf – gerade nach seinem Wechsel in die Mittelfeldzentrale. In der 72. Minute wurde er ausgewechselt – auch weil er angeschlagen war. SPORT1-Note: 3

Kimmich-Ersatz lässt nichts anbrennen

ALEKSANDAR PAVLOVIC: In der ersten Hälfte deutlich dominanter und auffälliger unterwegs als sein Partner auf der Doppelsechs. Präsentierte in einer Szene ein ganz feines Füßchen und sich selbst als Mittelfeldchef. Durfte nach der Pause noch zehn Minuten mitspielen und wurde dann ausgewechselt. Stichwort: Belastungssteuerung. SPORT1-Note: 2



LEON GORETZKA: Erledigte seine Aufgaben als Kimmich-Ersatz größtenteils unaufgeregt und seriös. Für die Abschlüsse aufs Tor war eher Aleksandar Pavlovic zuständig. Als der ausgewechselt wurde, übernahm Goretzka die Führung und kümmerte sich noch mehr um das Aufbauspiel. Große Heldentaten musste er nicht vollbringen. SPORT1-Note: 3

LUIS DÍAZ: Hatte in der 9. Minute die erste dicke Chance für die Münchner, als er clever spekulierte, den Ball aber übers Tor legte. Fiel ansonsten weniger durch Torgefahr, aber durch Einsatz und Willen auf – bis an die Schmerzgrenze ging auch der Kolumbianer nicht. Nach einer circa 20-minütigen kreativen Pause konnte er dann mit dem vierten Tor der Bayern glänzen – da blieb er eiskalt. SPORT1-Note: 2

RAPHAEL GUERREIRO: Gleich in der Anfangsphase hatte er zwei Möglichkeiten, schloss aber zu harmlos ab. In der Folge viel unterwegs, aber weitgehend ohne große Durchschlagskraft. In der 52. Minute vergab er freistehend eine Mega-Chance – da war deutlich mehr drin. Anschließend sah man nur noch wenig vom Portugiesen. In der 83. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Kane beweist erneut seine Extraklasse

LENNART KARL: Übernahm Michael Olises Stammplatz auf der rechten Außenbahn, da der Franzose gesperrt war. War viel unterwegs und mühte sich redlich, seine Abschlüsse fielen aber zunächst zu harmlos aus. Ganz anders nach der Pause, als er den dritten Bayern-Treffer wohlüberlegt und mit Präzision markierte. Schaltete irgendwann ein wenig in den Ruhemodus – den hatte er sich aber auch verdient. Genauso wie seine Nominierung für die Nationalmannschaft. SPORT1-Note: 2

HARRY KANE: Wieder einmal war zu beobachten: Wenn der Engländer auf dem Platz steht, verändert sich das gesamte Offensivspiel der Bayern – und zwar zum Positiven. Getreu der alten Kreisliga-Weisheit „ein Guter schießt zweimal in die gleiche Ecke“, verwandelte er den Wiederholungs-Elfer in echter Kane-Manier (26. Minute), das große Highlight folge aber in der 55. Minute: Der Treffer war absolute Extraklasse. SPORT1-Note: 1

DENIZ OFLI: Kam nach 55 Minuten für Pavlovic in die Partie und leitete direkt den dritten bayerischen Treffer durch Karl ein. Übernahm die Position des linken Außenverteidigers von Bischof, der ins Zentrum rückte. Dass es sich um sein Debüt handelte, war ihm nicht anzumerken, aber physische Nachteile waren nicht zu übersehen. Szenenapplaus gab es für eine Flankenlauf. SPORT1-Note: 3

NICOLAS JACKSON: Durfte ab der 72. Minute für Kane ran. Blieb dabei größtenteils unauffällig, konnte aber einen klugen Pass auf Díaz zeigen. Mehr war an diesem Abend aber nicht nötig. SPORT1-Note: keine Bewertung

FILIP PAVIC: Ab Minute 72 für Stanisic auf dem Feld – auch für ihn war es das Debüt. Der im Januar 16 Jahre alt gewordene Youngster übernahm die rechte Abwehrseite und ließ sich keine große Nervosität anmerken. SPORT1-Note: keine Bewertung

SERGE GNABRY: Wurde in der 72. Minute für den angeschlagenen Bischof eingewechselt. SPORT1-Note: keine Bewertung