FC Bayern: Talent feiert Traumeinstand

Julius Schamburg , Stefan Kumberger , Raphael Weber 18.03.2026 • 22:40 Uhr Ein Youngster des FC Bayern feiert in der Champions League sein Profidebüt. Besser könnte es für den Debütanten nicht laufen - er leitet direkt einen Treffer mit ein.

Was für ein Traumeinstand: Bayern-Juwel Deniz Ofli ist in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (4:1) zu seinem Profidebüt gekommen und hat keine 60 Sekunden benötigt, um ein Tor mit einzuleiten.

In der 56. Minute wurde Ofli für Aleksandar Pavlovic eingewechselt. Kaum auf dem Platz glänzte der Youngster mit einer Balleroberung vor dem zwischenzeitlichen 3:0.

FC Bayern: Ofli mit Ballgewinn – Karl veredelt

Über Harry Kane und Luis Díaz gelangte der Ball schließlich im gegnerischen Sechzehner zu Lennart Karl, der eiskalt ins linke untere Eck abschloss (56.). Beim Jubel ging Kane direkt auf Ofli zu und lobte den Youngster für seinen Einsatz. Ein besonderes Zeichen für den Zusammenhalt im Team, betonte auch Tom Bischof im Nachgang bei DAZN.

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„Hundert Prozent! Der Zusammenhalt ist brutal, das sieht man glaube ich auch von außen“, meinte der Ex-Hoffenheimer: „Der ist nicht nur auf dem Platz so, sondern auch daneben. Das freut dann auch Deniz Ofli und gibt ihm ein gutes Selbstbewusstsein für die restlichen Minuten, wenn dann Harry auf ihn zukommt. Fühlt sich, glaube ich, geil an und hat er gut gemacht.“

Ofli fügt sich beim FC Bayern stark ein

Taktisch übernahm Ofli die Position des linken Außenverteidigers von Bischof, der ins Zentrum rückte. Dass es sich um sein Debüt handelte, war dem 18-Jährigen nicht anzumerken. Auch wenn physische Nachteile nicht zu übersehen, verdiente sich Ofli die SPORT1-Note 3. Szenenapplaus gab es für einen Flankenlauf.

„Wir trainieren viel dafür und die ganzen jungen Spieler machen die ganzen Drills mit“, erklärte Bischof und lobte, wie nahtlos sich die Youngster einfügen: „Man merkt einfach nicht den Unterschied, ob ein Phonzie (Davies, Anm. d. Red.) hinten drin steht oder wie jetzt zum Schluss ein Ofli da hinten drin steht. Jeder hat Bock zu kicken und jeder hat Qualität.“

Ofli stand am Mittwochabend erstmals in der Champions League im Kader, in der Bundesliga war er schon gegen Heidenheim am 15. Spieltag dabei (4:0). Der 18-Jährige läuft vornehmlich für die U19 der Münchener auf.

FC Bayern macht Duell mit Real Madrid klar

Die Bayern gewannen nach dem 6:1 im Hinspiel auch ihr Achtelfinal-Rückspiel gegen Bergamo mit 4:1 (1:0) und stehen zum siebten Mal in Serie in der Runde der Top Acht.

Dort kommt es am 7./8. und 14./15. April zum 14. K.o.-Duell mit Real, das die jüngsten vier Vergleiche allesamt für sich entschieden hat. Kleiner Vorteil Bayern: Der deutsche Rekordmeister hat als besser gesetztes Team im Rückspiel gegen Stürmerstar Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger und Co. Heimrecht.

Harry Kane stellte die Weichen per Handelfmeter und mit einem Traumtor in den Winkel (25., 54.) früh auf Sieg, der zweite Treffer war sein 50. in der Königsklasse. Jungstar Karl (56.) und Luis Díaz (70.) erhöhten, Lazar Samardzic (85.) traf für die Gäste.