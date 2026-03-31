Gegner des FC Bayern verzückt Rummenigge: "Ein Wirbelsturm"

Vincent Wuttke 31.03.2026 • 11:23 Uhr Der Königsklassen-Kracher zwischen Bayern und Real wirft seine Schatten voraus. Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von den Königlichen.

Bald wird es ernst. Am 7. und 15. April stehen die Kracher zwischen Real Madrid und dem FC Bayern in der Champions League an. Vor den Duellen schwärmt Karl-Heinz Rummenigge in höchsten Tönen von den Königlichen.

„Es sind das Stadion und die Fans, die zusammen mit der Mannschaft zu einem Wirbelsturm werden, der über den Gegner hinwegfegt. Man muss Nerven aus Stahl haben, ruhig bleiben und bereit sein, wenn man sie schlagen will“, sagte das Aufsichtsratsmitglied der Münchner in der spanischen Zeitung As.

Rummenigge schwärmt von Real

Der Funktionär ist bestens vorbereitet auf die Duelle und hat auch die Statistiken gelesen. „Es ist das Spiel, das in der Geschichte der Champions League am häufigsten ausgetragen wurde, ich habe das nachgeschlagen. Bislang gab es 28 Begegnungen. Madrid liegt mit zwei Siegen vor uns. Ähnlich sieht es in der UEFA-Klubrangliste aus: Sie stehen an erster Stelle und wir knapp dahinter. Es ist das Spitzenspiel, das Spiel der Spiele, das vorweggenommene Finale“, meinte er daher.

Dabei hat der ehemalige Stürmer größten Respekt für den Gegner aus Spanien. „Real Madrid hat schon immer die Crème de la Crème des internationalen Fußballs versammelt.“ Und: „Die Energie, die dieses Stadion entwickeln kann, ist außergewöhnlich.“

Vor dem Hinspiel in Madrid machte Rummenigge auch noch eine kleine Bemerkung zu vergangenen Duellen. „Das Stadion ist beeindruckend. Und die Fans. Früher musste man auch ein bisschen auf den Schiedsrichter achten, den man erwischt hat.“

Worauf Rummenigge mit seiner Schiri-Anmerkung anspielte, ließ er offen. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen hatte der Unparteiische aber eine entscheidende Rolle eingenommen.

Rummenigge telefonierte mit Guardiola

Rummenigge offenbarte zudem, dass er zuletzt Kontakt zu Pep Guardiola hatte und sich über Madrid informierte.