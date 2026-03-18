SPORT1 18.03.2026 • 14:45 Uhr Die Zukunft von Manchester Citys Trainer Pep Guardiola ist weiterhin ungewiss. Nach dem Champions-League-Aus ist die Gerüchteküche um einen Rücktritt neu am brodeln.

Nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Real Madrid beginnt die Gerüchteküche rund um Pep Guardiola erneut zu brodeln. Der Star-Trainer von Manchester City ist zwar schon seit zehn Jahren beim Premier-League-Klub und wird dort als Trainer sehr geschätzt, doch werden die sowieso schon dagewesenen Rücktrittsspekulationen jetzt wieder lauter.

Auf die Frage, wie seine Zukunft beim englischen Top-Klub aussehe, antwortete Guardiola nach der Champions-League-Niederlage sarkastisch: „Jeder will mich feuern.“ Ganz so drastisch ist die Lage wohl nicht, aber garantiert ist seine Zukunft in Manchester auch nicht.

„Man merkt, dass der Zyklus mit Pep Guardiola zu Ende geht. Ich bin mir sicher, dass er im Sommer den Verein verlassen wird“, schätzte Dietmar Hamann die Situation bei Sky ein. Guardiolas Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Bisher gab es keine Ankündigung einer möglichen Verlängerung.

Guardiola sucht immer noch nach Perfektion

Um Gerüchte aus dem Weg zu räumen, sagte Guardiola in den letzten Monaten immer wieder, dass er bis zum Ablauf des Vertrags in England bleiben werde. Am Dienstagabend betonte er aber erneut, dass er mit der Zusammenstellung der Mannschaft durchaus zu kämpfen habe: „Wenn wir (aus der Champions League, Anm. d. R.) ausgeschieden sind und unsere Position in der Premier League betrachten, sind wir immer noch keine komplette Mannschaft, das ist die Realität, ich werde das nicht leugnen.“

Trotz der bitteren Niederlage gegen Real Madrid richtet der 55-Jährige den Blick auf die anstehenden Wettbewerbe. „Am Sonntag haben wir ein Finale (Carabao-Cup, Anm. d. R.), wir haben hier das FA-Cup-Viertelfinale gegen Liverpool, und in der Premier League ist noch alles offen. Wir müssen gute Entscheidungen für die nächste Saison treffen, und in der nächsten Saison werden wir wieder in der Champions League sein. Das ist es, was wir tun müssen“, motivierte er sich und seine Mannschaft.