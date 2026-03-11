Bundesliga: Havertz Teil des Leverkusen-Erfolgs?

SID 11.03.2026 • 05:11 Uhr Der Verkauf von Havertz brachte Bayer Leverkusen einst wichtige Einnahmen - als Teil des folgenden Erfolgs sieht sich der Nationalspieler aber nicht.

Ein Teil des Leverkusener Double-Erfolgs 2024? Kai Havertz winkte ab. „Ich habe wirklich gar keinen Part daran“, sagte der Offensivspieler des FC Arsenal angesprochen auf seinen lukrativen Verkauf im Sommer 2020 an den FC Chelsea.

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes hatte stets betont, die 80 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen seien „die Grundlage“ für den Erfolg der Werkself in den folgenden Jahren und das „Fundament“ für die Double-Mannschaft von 2024 gewesen.

Havertz: „Freue mich für alle Beteiligten“

„Der ganze Erfolg, der geht an das Team vor zwei Jahren, an die Coaches, an die Spieler, an die Fans, an alle. Die haben sich das verdient“, betonte Havertz am Dienstag. Er sei „umso glücklicher“ gewesen, sagte Havertz, „von zu Hause das Ganze zu sehen, und freue mich unendlich für alle Beteiligten.“