Hiobsbotschaft für Real! Courtois-Schock vor Bayern-Spielen

Real Madrid muss schon vor dem Viertelfinal-Duell mit dem FC Bayern in der Champions League einen empfindlichen Tiefschlag hinnehmen.
Courtois-Schock vor Bayern-Spielen
Wie die Königlichen bekannt gaben, zog sich Superstar und Torhüter Thibaut Courtois in der Partie gegen Manchester City eine Muskelverletzung im vorderen Quadrizeps zu.
Der Klub machte keine Angaben zur Ausfalldauer, nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten wird der Belgier aber für die Spiele gegen Bayern ausfallen. Diese sind für den 7. und 15. April angesetzt.
Real gegen Bayern ohne Courtois
Courtois war im Achtelfinale der Königsklasse gegen ManCity zur Halbzeit ausgewechselt worden, zunächst sah es nach einer Vorsichtsmaßnahme aus. Nun ist klar: Madrid muss in den kommenden Wochen auf einen seiner besten Spieler verzichten.
Bayern und Real hatten sich locker im Achtelfinale durchgesetzt. Die Münchner gewannen 6:1 und 4:1 gegen Atalanta Bergamo, Champions-League-Rekordsieger Real schlug City souverän 3:0 und 2:1. Letztmals sind sich beide Teams im Halbfinale 2024 begegnet. Damals, wie auch in den Halbfinals 2014 und 2018 sowie im Viertelfinale 2017, hatte sich Madrid durchgesetzt.