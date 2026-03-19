Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Hiobsbotschaft für Real! Courtois-Schock vor Bayern-Spielen

Courtois-Schock vor Bayern-Spielen

Hiobsbotschaft für Real Madrid: Torhüter Thibaut Courtois fällt aus - und verpasst wohl auch die wichtigen Duelle mit dem FC Bayern in der Champions League.
Torhüter Thibaut Courtois weist die Kritik zurück, bei Real Madrid hätten die Spieler zu viel Macht. Der Belgier betont den Respekt gegenüber Trainer Xabi Alonso und wehrt sich gegen Zweifel am Professionalismus der Königlichen.
Philipp Heinemann
Hiobsbotschaft für Real Madrid: Torhüter Thibaut Courtois fällt aus - und verpasst wohl auch die wichtigen Duelle mit dem FC Bayern in der Champions League.

Real Madrid muss schon vor dem Viertelfinal-Duell mit dem FC Bayern in der Champions League einen empfindlichen Tiefschlag hinnehmen.

Wie die Königlichen bekannt gaben, zog sich Superstar und Torhüter Thibaut Courtois in der Partie gegen Manchester City eine Muskelverletzung im vorderen Quadrizeps zu.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Der Klub machte keine Angaben zur Ausfalldauer, nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten wird der Belgier aber für die Spiele gegen Bayern ausfallen. Diese sind für den 7. und 15. April angesetzt.

Real gegen Bayern ohne Courtois

Courtois war im Achtelfinale der Königsklasse gegen ManCity zur Halbzeit ausgewechselt worden, zunächst sah es nach einer Vorsichtsmaßnahme aus. Nun ist klar: Madrid muss in den kommenden Wochen auf einen seiner besten Spieler verzichten.

Bayern und Real hatten sich locker im Achtelfinale durchgesetzt. Die Münchner gewannen 6:1 und 4:1 gegen Atalanta Bergamo, Champions-League-Rekordsieger Real schlug City souverän 3:0 und 2:1. Letztmals sind sich beide Teams im Halbfinale 2024 begegnet. Damals, wie auch in den Halbfinals 2014 und 2018 sowie im Viertelfinale 2017, hatte sich Madrid durchgesetzt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite