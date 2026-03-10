Kein Mbappé, kein Problem? Real vertraut auf eigene Stärke

SID 10.03.2026 • 15:28 Uhr Der Superstar fällt gegen Manchester City aus. Trainer Álvaro Arbeloa betont dennoch die Favoritenrolle seines Teams in der Champions League.

Real Madrids Trainer Álvaro Arbeloa will nichts von einer Abhängigkeit von Starstürmer Kylian Mbappé wissen. Trotz des Ausfalls seines Ausnahmespielers sieht der Coach die Königlichen als Favorit im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City. „Es spielt keine Rolle unter welchen Umständen, es spielt keine Rolle, wer vor uns steht, wir sind Real Madrid und wir sollten uns gegenüber niemandem unterlegen fühlen“, sagte Arbeloa am Dienstag.

Mbappé war in der Vorwoche in seiner Heimat Frankreich gewesen, um seine schon länger andauernden Knieprobleme untersuchen zu lassen. Es gehe dem 27-Jährigen inzwischen „viel besser“, aber man müsse die Blessur „von Tag zu Tag neu betrachten“, sagte Arbeloa: „Die ganze Woche war sehr positiv, er ist zurückgekommen und fühlt sich gut, jeden Tag geht es ihm besser. Ich hoffe, dass er bald zurück ist.“