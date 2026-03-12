Kimmich und Olise: Keine UEFA-Untersuchungen

SID 12.03.2026 • 18:39 Uhr Für beide Bayern-Stars bleibt es bei der Sperre für ein Spiel.

Die Bayern-Stars Joshua Kimmich und Michael Olise müssen keine weiterführende Sperre der Europäischen Fußball-Union (UEFA) befürchten. Nach SID-Informationen wird die Disziplinarkommission keine Untersuchungen gegen die Münchner Profis als Folge der Vorkommnisse im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) einleiten. Somit sind Kimmich und Olise „nur“ für das Rückspiel am Mittwoch gesperrt.