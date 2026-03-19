Mittelfeldspieler Noa Lang von Galatasaray Istanbul muss nach seinem Werbebanden-Unfall operiert werden. Der niederländische Fußball-Nationalspieler war am Mittwoch im Champions-League-Spiel beim FC Liverpool (0:4) am Spielfeldrand gestürzt und hatte sich dabei offenbar den Daumen zwischen zwei Banden eingeklemmt. Der 26-Jährige schrie laut auf, laut türkischen Medien verlor er einen Teil des Fingers.
Lang muss nach Werbebanden-Unfall operiert werden
Erwischt hat es auch Victor Osimhen, der nach einem Bruch des rechten Unterarms vorerst ausfällt.
Noa Lang hatte starke Schmerzen
© AFP/SID/Paul ELLIS
Lang habe „eine schwere Schnittwunde am rechten Daumen“ erlitten und werde noch in Liverpool operiert, teilte Galatasaray am Donnerstag mit. Das medizinische Team der türkischen Klubs werde an dem Eingriff teilnehmen.
Erwischt hat es auch Victor Osimhen, der nach einem Bruch des rechten Unterarms vorerst ausfällt. Ob der nigerianische Nationalspieler operiert werden muss, wird laut Galatasaray in den kommenden Tagen entschieden.