Lang muss nach Werbebanden-Unfall operiert werden

SID 19.03.2026 • 11:15 Uhr Erwischt hat es auch Victor Osimhen, der nach einem Bruch des rechten Unterarms vorerst ausfällt.

Mittelfeldspieler Noa Lang von Galatasaray Istanbul muss nach seinem Werbebanden-Unfall operiert werden. Der niederländische Fußball-Nationalspieler war am Mittwoch im Champions-League-Spiel beim FC Liverpool (0:4) am Spielfeldrand gestürzt und hatte sich dabei offenbar den Daumen zwischen zwei Banden eingeklemmt. Der 26-Jährige schrie laut auf, laut türkischen Medien verlor er einen Teil des Fingers.

Lang habe „eine schwere Schnittwunde am rechten Daumen“ erlitten und werde noch in Liverpool operiert, teilte Galatasaray am Donnerstag mit. Das medizinische Team der türkischen Klubs werde an dem Eingriff teilnehmen.