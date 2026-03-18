Dem Einsatz von Bayern Münchens Torhüter Jonas Urbig im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gegen Atalanta Bergamo steht allem Anschein nach nichts mehr im Wege. Der 21 Jahre alte Schlussmann erhielt am Morgen die medizinische Freigabe, wie Sky berichtet.
Medien: Grünes Licht für Urbig
Nach seiner Gehirnerschütterung kann der 21 Jahre alte Torhüter das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo bestreiten.
Grünes Licht für Rückspiel gegen Bergamo: Jonas Urbig
© AFP/SID/JOHN THYS
Urbig hatte als Stellvertreter des verletzten Manuel Neuer im Hinspiel (6:1) am Dienstag vergangener Woche eine Gehirnerschütterung erlitten. Am Samstag im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (1:1) war er von Sven Ulreich vertreten worden. Ulreich erlitt dabei einen Muskelbündelriss an den Adduktoren.
Trainer Vincent Kompany hatte schon nach dem Abschlusstraining am Dienstag mit Urbig gerechnet. „Die Entscheidung wird eine rein medizinische sein“, sagte er, ergänzte aber auch: „Wenn alles läuft, wie es jetzt läuft, steht Urbig im Tor.“ Auf die Frage, ob im Zweifel der 16 Jahre alte Leonard Prescott spielen würde, antwortete Kompany: „Ja.“