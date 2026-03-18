Medien: Grünes Licht für Urbig

SID 18.03.2026 • 12:57 Uhr Nach seiner Gehirnerschütterung kann der 21 Jahre alte Torhüter das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo bestreiten.

Dem Einsatz von Bayern Münchens Torhüter Jonas Urbig im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gegen Atalanta Bergamo steht allem Anschein nach nichts mehr im Wege. Der 21 Jahre alte Schlussmann erhielt am Morgen die medizinische Freigabe, wie Sky berichtet.

Urbig hatte als Stellvertreter des verletzten Manuel Neuer im Hinspiel (6:1) am Dienstag vergangener Woche eine Gehirnerschütterung erlitten. Am Samstag im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (1:1) war er von Sven Ulreich vertreten worden. Ulreich erlitt dabei einen Muskelbündelriss an den Adduktoren.