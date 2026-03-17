Mustafi: Arsenal nutzt Standards als "Abschreckung"

SID 17.03.2026 • 06:28 Uhr Laut des früheren Arsenal-Profis Shkodran Mustafi setzen die Gunners gezielt auf die psychologische Macht ruhender Bälle. Bayer Leverkusen ist gewarnt.

Die Stärke des FC Arsenal bei ruhenden Bällen wirkt sich laut Ex-Profi Shkodran Mustafi auch in psychologischer Hinsicht auf die Gegner aus.

Es gehe den Gunners „nicht nur um die Standards selbst, sondern auch um deren Wirkung: Sie sollen eine Art Abschreckung sein“, sagte der frühere Arsenal-Profi der Süddeutschen Zeitung.

Die Gegner gingen vorsichtiger in Zweikämpfe, um Freistöße zu vermeiden, oder ließen eher eine Flanke zu, statt mit letzter Konsequenz zu blocken, damit kein Eckball entstehe, erklärte Mustafi: „In gewisser Weise spielt Arsenal mit den Gedanken des Gegners und löst Verunsicherung aus.“

Unter Teammanager Mikel Arteta hätten Standards bei Arsenal „Priorität“, sagte Mustafi, der von 2016 bis 2021 das Trikot der Gunners getragen und zwei Jahre unter dem spanischen Coach gespielt hatte. Standards seien „sofort ein Thema“ gewesen, betonte der Weltmeister von 2014: „Arteta hat uns schon in der zweiten oder dritten Teambesprechung eine Präsentation gezeigt, in der klar wurde, dass wir hier Nachholbedarf haben.“

Die Londoner erzielten 37 ihrer 103 Pflichtspieltore in dieser Saison nach Ecken, Freistößen, Elfmetern oder Einwürfen. Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) muss sich Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League (Hinspiel 1:1) auf diese Stärke der Gunners einstellen.