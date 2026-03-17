Der FC Bayern greift angesichts des abermaligen Streiks im öffentlichen Nahverkehr für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zu den „bewährten Maßnahmen“. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend mitteilte, werde die Münchner Verkehrsgesellschaft für die Partie einen Sonderbetrieb einrichten, zudem wird der übliche Bus-Transfer aufgestockt.
ÖPNV-Streik: Bayern reagieren mit „bewährten Maßnahmen“
Die Münchner wollen einen reibungslosen Ablauf des Spiels gegen Bergamo sicherstellen.
Die Münchner Allianz Arena
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Diese Schritte hatten bereits im Februar beim Pokalspiel gegen RB Leipzig (2:0) dafür gesorgt, dass 75.000 Fans in der ausverkauften Allianz Arena die Begegnung ohne größere Einschränkungen verfolgen konnten. Trotz aller Bemühungen seien allerdings auch am Mittwoch bei der An- und Abreise hier und da Behinderungen zu erwarten, hieß es von den Bayern.
Der Klub appellierte daher „an alle Fans ein weiteres Mal, mehr Zeit einzuplanen und eine Anreise mit dem PKW nach Möglichkeit in Fahrgemeinschaften zu organisieren“. Die Arena werde ab 18.45 Uhr zugänglich sein und wie im Februar länger geöffnet bleiben. Die Bayern gehen mit einem 6:1-Polster aus Italien in das zweite Duell.