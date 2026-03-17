ÖPNV-Streik: Bayern reagieren mit „bewährten Maßnahmen“

SID 17.03.2026 • 18:03 Uhr Die Münchner wollen einen reibungslosen Ablauf des Spiels gegen Bergamo sicherstellen.

Der FC Bayern greift angesichts des abermaligen Streiks im öffentlichen Nahverkehr für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zu den „bewährten Maßnahmen“. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend mitteilte, werde die Münchner Verkehrsgesellschaft für die Partie einen Sonderbetrieb einrichten, zudem wird der übliche Bus-Transfer aufgestockt.

Diese Schritte hatten bereits im Februar beim Pokalspiel gegen RB Leipzig (2:0) dafür gesorgt, dass 75.000 Fans in der ausverkauften Allianz Arena die Begegnung ohne größere Einschränkungen verfolgen konnten. Trotz aller Bemühungen seien allerdings auch am Mittwoch bei der An- und Abreise hier und da Behinderungen zu erwarten, hieß es von den Bayern.