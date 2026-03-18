Real-Keeper Courtois doch schwerer verletzt?

Real Madrid muss womöglich doch etwas länger ohne Stammtorhüter Thibaut Courtois auskommen.
Real-Keeper doch schwerer verletzt?
Wie die Sportzeitung AS berichtet, sollen erste Untersuchungen auf einen Riss im rechten Adduktorenmuskel hindeuten. Eine offizielle Diagnose steht noch aus, soll dem Bericht zufolge am Donnerstag verkündet werden.
Wie lange Courtois ausfällt, hängt vom Schweregrad der Muskelverletzung ab. Im Falle eines größeren Risses droht dem Belgier eine längere Pause.
Sorgen bei Real um Courtois: Bayern-Duell in Gefahr?
Schlimmstenfalls könnte sogar ein Einsatz im Viertelfinale der Champions League – voraussichtlich gegen den FC Bayern – gefährdet sein. Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 7. und 8. April statt, die Rückspiele eine Woche später.
Für das Stadtderby gegen Atlético am kommenden Samstag falle Courtois praktisch aus, hieß es bei der AS weiter.
Courtois war am Dienstag beim Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City (2:1) zur Pause in der Kabine geblieben. Trainer Álvaro Arbeloa hatte anschließend eher Entwarnung gegeben und von „leichten Beschwerden“ bei Courtois gesprochen. Offenbar hat es den 33-Jährigen doch etwas schwerer erwischt.