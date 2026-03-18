Real-Keeper Courtois doch schwerer verletzt?

Maximilian Lotz 18.03.2026 • 22:05 Uhr Thibaut Courtois muss gegen Manchester City zur Pause raus. Offenbar ist die Verletzung doch schwerer als zunächst angenommen.

Real Madrid muss womöglich doch etwas länger ohne Stammtorhüter Thibaut Courtois auskommen.

Wie die Sportzeitung AS berichtet, sollen erste Untersuchungen auf einen Riss im rechten Adduktorenmuskel hindeuten. Eine offizielle Diagnose steht noch aus, soll dem Bericht zufolge am Donnerstag verkündet werden.

Wie lange Courtois ausfällt, hängt vom Schweregrad der Muskelverletzung ab. Im Falle eines größeren Risses droht dem Belgier eine längere Pause.

Sorgen bei Real um Courtois: Bayern-Duell in Gefahr?

Schlimmstenfalls könnte sogar ein Einsatz im Viertelfinale der Champions League – voraussichtlich gegen den FC Bayern – gefährdet sein. Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 7. und 8. April statt, die Rückspiele eine Woche später.

Für das Stadtderby gegen Atlético am kommenden Samstag falle Courtois praktisch aus, hieß es bei der AS weiter.