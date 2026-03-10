Champions League: Rummenigge warnt den FC Bayern

SPORT1 10.03.2026 • 10:18 Uhr Der FC Bayern darf Atalanta nach Meinung von Karl-Heinz Rummenigge nicht unterschätzen. Der frühere Vorstandsboss schwärmt zudem von Vincent Kompany.

Für Karl-Heinz Rummenigge steht der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League trotz seiner Favoritenrolle gegen Atalanta Bergamo vor einer kniffligen Aufgabe.

„Es ist eine kleinere Mannschaft, die Respekt verdient. Eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf“, sagte der frühere Vorstandschef der Münchner der Gazzetta dello Sport.

Am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) treten die Bayern im Hinspiel beim italienischen Serie-A-Klub an. Laut Rummenigge brauche es in dieser Phase des Wettbewerbs „Demut, Respekt und Konzentration“, betonte das Aufsichtsratsmitglied des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Genau diese Gefahr bestehe bei Duellen mit kleineren Klubs: „Das passiert oft: Auch die öffentliche Meinung vermittelt dir, dass ein Spiel leicht ist – aber solche Spiele gibt es nicht mehr“, meint Rummenigge, der von 1984 bis 1987 in Italien für Inter Mailand spielte.

Rummenigge: Kompany ist ein „Glücksgriff“

Dass Atalanta 2024 die Europa League gewonnen habe, sei „nichts Normales“, sondern „ein Meisterwerk“, sagte der 69-Jährige.

Allerdings gehört für Rummenigge der Angriff der Bayern „zu den besten in Europa“, Trainer Vincent Kompany sei „als Glücksgriff“ gekommen, „sowohl als Trainer als auch als Mensch“.

Die Arbeit eines Trainers sei heute „ganz anders“ als zu seiner Zeit als Spieler, merkte Rummenigge an: „Heutzutage verlangen die Spieler einen menschlichen Trainer, der sie nicht kritisiert, wenn sie schlecht spielen, der mit ihnen spricht.“

Rummenigge wünscht sich Guardiola-Erfolg

Der Sieger des Duells zwischen Atalanta und Bayern trifft im Viertelfinale entweder auf Real Madrid oder Manchester City.

Rummenigge drückt hierbei den Engländern mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola die Daumen: „Ich hoffe, dass mein Freund Pep Guardiola weiterkommt, aber ich hatte in der zweiten Saisonhälfte immer großen Respekt vor Real Madrid“, erklärte er.

