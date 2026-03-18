Champions League: Salah gelingt Historisches

Niklas Senger 18.03.2026 • 23:05 Uhr Mohamed Salah erreicht als erster Afrikaner in der Geschichte der Champions League einen Meilenstein. Nach einer unglücklichen ersten Halbzeit krönt der Ägypter einen magischen Abend.

Mohamed Salah hat an einem magischen Abend an der Anfield Road Geschichte geschrieben. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul (4:0) erzielte der Star des FC Liverpool seinen 50. Treffer in der Champions League.

Durch den Treffer erreicht Salah diesen Meilenstein als erster Afrikaner in der Geschichte des Wettbewerbs und baut seinen Status als Rekordtorschütze des Kontinents weiter aus. Der Ägypter überflügelt unter anderem Ikonen wie Didier Drogba (44 Treffer) und Samuel Eto’o (30 Treffer).

Wirtz legt auf – Salah trifft sehenswert

Der goldene Moment ereignete sich am Mittwochabend in der 62. Spielminute. Nach einem Doppelpass mit DFB-Star Florian Wirtz schlenzte Salah den Ball sehenswert ins linke Eck und erzielte somit das 4:0 für die Reds – gleichbedeutend mit dem Endstand.

„Mo Salah, zieht euren Hut“, feierte das englische Medium The Sun den kunstvollen Treffer und auch die Daily Mail schrieb ehrfürchtig: „Wow, wow, wow! Das ist Mohamed Salah in absoluter Bestform.“

Champions League: Salah verschießt Elfmeter

Dabei hatte Salah vor der Pause noch einen eher unglücklichen Abend erlebt, denn er war mehrfach an Torhüter Ugurcan Cakir gescheitert. Besonders bitter war der verschossene Elfmeter in der Schlussphase des ersten Durchgangs (45.+4).

„Das fasst Mohamed Salahs Saison einfach perfekt zusammen – was für ein furchtbarer, furchtbarer Elfmeter das ist“, schrieb die Daily Mail zu diesem Zeitpunkt noch.

Wenige Minuten, nachdem Cakir und die Latte noch das 5:0 und den Doppelpack von Salah verhindert hatten, durfte sich Salah in der 74. Minute schließlich feiern lassen.