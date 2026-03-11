Spektakel in Paris! PSG übt Revanche

SPORT1 11.03.2026 • 23:04 Uhr Paris Saint-Germain siegt im Spektakel gegen Chelsea und übt Revanche für die Pleite bei der Klub-WM. Ein Keeper-Blackout ist entscheidend.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat sich im heimischen Prinzenpark mit 5:2 (2:1) gegen den FC Chelsea vorerst für die Finalniederlage bei der Klub-WM revanchiert.

Khvisha Kvaratskhelia (86. und 90.+4) und Joao Vitinha (74.) entschieden das offene Spiel.

Zuvor hatten Chelseas Malo Gusto (28.) und Enzo Fernandez (57.) zweimal auf die Treffer von Bradley Barcola (10.) und Ousmane Dembelé (40.) geantwortet.

Das Rückspiel findet kommenden Dienstag in London statt. Chelsea brach in der Schlussphase auseinander - und Keeper Filip Jörgensen hatte dabei großen Anteil.

Chelsea-Keeper mit Blackout

Beim Stand von 2:2 leistete er sich völlig unbedrängt im Spielaufbau einen Blackout. Er passte den Ball Paris-Star Bradley Barcola in den Fuß. Von ihm prallte der Ball zu Kvaratskhelia und der legte ab zu Vitinha. Der Portugiese lupfte zum 3:2 ins Netz (74.).

Doch damit nicht genug. Auch das 2:5 verschuldete der Torhüter mit. Kvaratskhelias Kullerball war alles andere als unhaltbar.

Die Blues hatten das Finale der Klub-WM im vergangenen Juli klar gegen PSG gewonnen (3:0). Damals traf Cole Palmer doppelt. Joao Pedro besorgte den Endstand.

